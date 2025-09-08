Edenorte desmantela fraudes eléctricos millonarios en Santiago durante agosto

El fraude eléctrico fue ejecutado en varios lugares de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó este lunes que durante el mes de agosto fueron desmanteladas múltiples conexiones ilegales en comunidades de la provincia Santiago, lo que permitió evitar pérdidas millonarias al sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con la Dirección de Reducción de Pérdidas, los operativos realizados en distintas zonas detectaron un fraude energético equivalente a 15,916 kilovatios hora (kWh), valorado en 163,616.48 pesos. La institución informó que de no haber sido eliminadas, las conexiones hubiesen representado pérdidas anuales proyectadas de 190,992 kWh, con un impacto económico de 1,963,397.76 pesos.

En la comunidad de El Batey, distrito municipal La Canela, fueron intervenidas varias instalaciones que operaban de manera clandestina.

Entre los casos, Edenorte desmanteló 50 metros de línea monofásica que alimentaban tres transformadores utilizados en una granja de pollos, un criadero de peces y una granja de cerdos. El consumo ilegal detectado fue de 1,800 kWh, equivalentes a 18,504 pesos, con una proyección anual de $222,048 pesos.

En la misma zona, se eliminaron dos estructuras que energizaban irregularmente a dos transformadores, con un consumo ilícito de 1,200 kWh, valorados en 12,336 pesos, que habrían generado pérdidas anuales por 148,032 pesos. También se detectaron otras dos estructuras que abastecían de manera fraudulenta a igual número de transformadores, con un consumo de 900 kWh (9,252 pesos) y un perjuicio anual estimado en 111,024 pesos.

Detalles de los desmantelamientos

Asimismo, en La Canela fue desmantelado un cut-out que suplía de energía a una hacienda, con un fraude calculado en 800 kWh (8,224 pesos), que hubiese significado una pérdida anual de 98,688 pesos.

Por otro lado, en el sector El Ejido de Santiago, se identificaron conexiones directas de grandes dimensiones que beneficiaban a decenas de usuarios. Una de ellas, de unos 80 pies de extensión, alimentaba a 12 usuarios con un consumo irregular de 3,016 kWh (31,004.48 pesos), que de mantenerse habría alcanzado pérdidas por 372,053.76 pesos al año.

Otra conexión directa de 115 pies abastecía ilegalmente a nueve usuarios, con un consumo de 8,200 kWh valorizados en 84,296 pesos. Según los cálculos de Edenorte, este fraude equivalía a 98,400 kWh al año, con pérdidas superiores al millón de pesos (1,011,552 pesos).