Refidomsa posesiona a Germán Brito, Rodríguez y Portorreal en su consejo de administración

En la imagen Miriam Concepción Germán Brito, Wilson Radhamés Rodríguez, Juan Pablo Rafael Portorreal Ángeles, Miguel Ángel de Jesús Vásquez Escoto, Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración, junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz. ( FUENTE EXTERNA. )

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) celebró este lunes la primera sesión de trabajo de su Consejo de Administración con la incorporación de tres nuevos integrantes, designados a recomendación del presidente de la República, Luis Abinader.

Los nuevos miembros son la exprocuradora general de la República, Miriam Germán Brito, Wilson Radhamés Rodríguez y Juan Pablo Rafael Portorreal Ángeles, quienes se suman al actual consejero Miguel Ángel de Jesús Vásquez Escoto.

La sesión fue encabezada por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración, junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, en representación de las acciones que posee el Estado dominicano en la compañía.

Bienvenida

Al darles la bienvenida, Pereyra subrayó que la integración de estos profesionales refuerza la gobernanza de la empresa y contribuye a garantizar la seguridad energética del país mediante una gestión enfocada en la transparencia, la eficiencia y el desarrollo nacional.

Con estas incorporaciones, Refidomsa busca consolidar su liderazgo institucional y fortalecer la toma de decisiones estratégicas dentro de su Consejo de Administración.