Desmantelan conexiones eléctricas ilegales en dos comercios de La Altagracia

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), Edeeste y la Superintendencia de Electricidad detectaron irregularidades durante un operativo en La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informó este jueves que, en coordinación con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), realizó un operativo de inspección a diversos establecimientos comerciales de la provincia La Altagracia que dejó como resultados el desmantelamiento de conexiones ilegales en dos negocios.

Mediante una nota de prensa indicó que, en ese operativo de detección y fiscalización se identificaron irregularidades en el servicio eléctrico en los comercios banca de loterías Joselin y el comercio Cedano Licores. El mismo también contó con el apoyo de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Edeeste señaló que se pudo comprobar mediante evaluación técnica realizada que el consumo estimado de uno de estos establecimientos asciende a 34,775.24 kWh, lo que representa un costo anual aproximado de 463,648.10 pesos.

"En las últimas semanas se han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización", refirió la entidad.

En ese sentido, Edeeste, la Pgase y la SIE reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, "ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones".

Piden denunciar el fraude

Las autoridades llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

Te puede interesar Pgase y Edeeste intervienen empresa de un chino por supuestamente alterar los transformadores