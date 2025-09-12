Hay 38 mil clientes sin energía eléctrica en el Cibao por averías tras fuertes vientos
Edenorte informó que 11 circuitos están fuera
Trabajan para el restablecimiento del servicio energético
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó este viernes que unos 38 mil clientes se encuentran sin servicio eléctrico en el Cibao, debido a averías causadas por los fuertes vientos registrados en Santiago y otras localidades durante las últimas horas.
La institución explicó en un comunicado que las ráfagas estuvieron acompañadas de lluvias y descargas eléctricas, provocando daños en 11 circuitos eléctricos, así como la caída de postes, tendido eléctrico y ramas de árboles sobre las líneas de transmisión.
"Las averías ocasionaron interrupciones del servicio en varios sectores de Santiago, así como en otros municipios del Cibao Central", señaló Edenorte.
Brigadas están trabajando
Ante la situación, la empresa energética activó sus brigadas de emergencia, "que ya se encuentran trabajando en la reparación de las fallas, incluyendo la sustitución de estructuras afectadas y la restauración progresiva del servicio".
"Nuestro principal objetivo en estos momentos es garantizar la seguridad de la población y restablecer el servicio lo antes posible. Nuestros equipos están trabajando de manera ininterrumpida para resolver cada incidencia", indicó la entidad.
- Edenorte exhortó a la ciudadanía a no acercarse a cables caídos ni manipular instalaciones eléctricas, debido al peligro que representan, y recordó que cualquier eventualidad puede ser reportada a través de sus canales de atención al cliente, disponibles por vía telefónica o digital.
La empresa pidió comprensión a los usuarios mientras avanzan las labores de recuperación.
Vaguada
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo están dominadas por una vaguada que, combinada con los efectos del viento del este/sureste, han estado produciendo concentraciones nubosas y aguaceros locales con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en varias zonas del país, incluida algunas del Cibao.