Más de 130,000 usuarios sin energía eléctrica en el Cibao por averías tras fuertes vientos
Edenorte informó que 28 circuitos están fuera de servicio
Trabajan para el restablecimiento del servicio energético
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó este sábado que más de 130,000 usuarios resultaron afectados por la interrupción del servicio eléctrico, debido a las averías provocadas por fuertes vientos registrados en distintas zonas del Cibao.
La empresa explicó que un total de 28 circuitos eléctricos salieron de operación, aunque aseguró que el 90 % del servicio en la región se mantiene activo gracias a la rápida intervención de sus brigadas técnicas.
Uno de los incidentes más significativos fue la caída de un andamio en la avenida Hispanoamericana, próximo a la urbanización Thomén, en Santiago, el cual impactó tres postes del tendido eléctrico y provocó interrupciones en el suministro.
Restablecer la energía
Edenorte indicó que sus técnicos se movilizaron de inmediato para retirar la estructura y reponer los postes, con el objetivo de restablecer la energía lo antes posible.
"Desde que se produjo el hecho, nuestro personal se trasladó al área afectada y ya se encuentra trabajando intensamente en la reposición de los equipos", indicó la empresa en un comunicado.
- Edenorte pidió comprensión a los usuarios afectados y reiteró su compromiso con ofrecer un servicio eléctrico estable, seguro y confiable en toda su zona de concesión.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también reportó ráfagas de viento con lluvias dispersas en Santiago y otros municipios del Cibao, lo que provocó situaciones menores en diversas comunidades.