Más de 130,000 usuarios sin energía eléctrica en el Cibao por averías tras fuertes vientos

La sede de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte). ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó este sábado que más de 130,000 usuarios resultaron afectados por la interrupción del servicio eléctrico, debido a las averías provocadas por fuertes vientos registrados en distintas zonas del Cibao.

La empresa explicó que un total de 28 circuitos eléctricos salieron de operación, aunque aseguró que el 90 % del servicio en la región se mantiene activo gracias a la rápida intervención de sus brigadas técnicas.

Uno de los incidentes más significativos fue la caída de un andamio en la avenida Hispanoamericana, próximo a la urbanización Thomén, en Santiago, el cual impactó tres postes del tendido eléctrico y provocó interrupciones en el suministro.

Restablecer la energía

Edenorte indicó que sus técnicos se movilizaron de inmediato para retirar la estructura y reponer los postes, con el objetivo de restablecer la energía lo antes posible.

"Desde que se produjo el hecho, nuestro personal se trasladó al área afectada y ya se encuentra trabajando intensamente en la reposición de los equipos", indicó la empresa en un comunicado.

Edenorte pidió comprensión a los usuarios afectados y reiteró su compromiso con ofrecer un servicio eléctrico estable, seguro y confiable en toda su zona de concesión.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) también reportó ráfagas de viento con lluvias dispersas en Santiago y otros municipios del Cibao, lo que provocó situaciones menores en diversas comunidades.