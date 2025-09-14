Gobierno entrega proyectos de electrificación rural en Ocoa y San Cristóbal

Postes instalados durante los trabajos de electrificación. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó la entrega de proyectos de electrificación rural que beneficiarán a 213 hogares de comunidades de San José de Ocoa y San Cristóbal, impactando a cerca de 430 personas, con una inversión superior a los 25 millones de pesos.

Estas iniciativas forman parte del programa "Llevando Luz", ejecutado por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS) del Viceministerio de Energía, dentro del plan nacional de electrificación que impulsa el Gobierno para llevar el sevicio a las comunidades más remotas del país.

Durante el acto, realizado en la comunidad Arroyo Manteca, municipio Rancho Arriba, Santos destacó el valor social de las obras, y agregó que "significan progreso, dignidad y esperanza. Permiten que un niño estudie de noche, que un agricultor conserve sus productos, que una madre use sus electrodomésticos y que un pequeño negocio crezca".

Destacó que "la electricidad no es solo luz; es una herramienta de transformación social, progreso y dignidad".

Inversión

En Arroyo Manteca se rehabilitaron y extendieron redes con una inversión superior a los 7.2 millones de pesos, beneficiando a 43 hogares y cerca de 130 comunitarios, con la instalación de 65 postes, 3,242 metros de líneas, 43 acometidas, 22 luminarias LED y una capacidad instalada de 67.5 KVA.

En la comunidad El Canal, la inversión superó los 4.3 millones de pesos, beneficiando a 45 hogares y 145 comunitarios. Los trabajos incluyeron 45 postes, más de 1,700 metros de líneas, 21 acometidas y una capacidad de 177.5 KVA.

En Callejón Lolen, provincia San Cristóbal, se beneficiaron 20 hogares con 60 comunitarios, gracias a una inversión de más de un millón de pesos, que permitió instalar ocho postes, 320 metros de líneas, 19 acometidas, dos luminarias LED y una capacidad de 37.5 KVA.

También se ejecutó el proyecto Techo Solar, que dotó de paneles solares a 105 viviendas en comunidades agrícolas de Ocoa y San Cristóbal, con una inversión superior a los 12 millones de pesos. Esta iniciativa llevó energía limpia y sostenible a zonas remotas, beneficiando la producción local.

Además, el funcionario anunció nuevos proyectos de electrificación en El Caliche, Derrumbado y Bejucal, con una inversión estimada de 30 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno de llevar desarrollo a todos los rincones del país.

La jornada concluyó con la juramentación de una comisión comunitaria encargada de velar por el buen uso de las infraestructuras, en presencia de diversas autoridades provinciales y legislativas.