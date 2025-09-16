PepsiCo instala en la República Dominicana su primer biodigestor en América Latina

Corte de cinta inaugural del primer biodigestor en las instalaciones de PepsiCo. De izquierda a derecha: Alejandra Ramírez, gerente de Asuntos Corporativos de PepsiCo; Limber Cruz, ministro de Agricultura, María Paula Méndez, gerente general de PepsiCo; Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio y Paula Santilli, CEO de PepsiCo en América Latina. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

La multinacional PepsiCo inauguró este martes un sistema de biodigestión en sus instalaciones en República Dominicana, con el objetivo de procesar los residuos orgánicos de sus alimentos procesados (vendidos bajo marcas como Lay’s y Frito-Lay) para producir biogás, una fuente de energía limpia con la que esperan reducir sus costos y operar de manera más sostenible.

El biodigestor representa la primera infraestructura de su tipo instalada por la compañía en toda América Latina y el cuarto en el mundo.

La directora ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) de PepsiCo en América Latina, Paula Santilli, destacó que la compañía espera reducir su consumo eléctrico en hasta un 20 % gracias a este equipo.

Subrayó que la empresa cuenta con que el talento humano dominicano “aprenda a usar una tecnología nueva, a full”, para que luego contribuyan a capacitar a otros en México y Colombia, los próximos dos destinos en los que la empresa proyecta hacer una inversión como esta en el futuro.

La directora ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) de PepsiCo en América Latina, Paula Santilli. La gerente general de PepsiCo en República Dominicana, María Paula Méndez.

Vista del biodigestor en las instalaciones de PepsiCo.

“Ese know-how se va a quedar en Dominicana”, destacó la ejecutiva, quien manifestó que fue la ubicación estratégica de la nación, el capital humano, el clima de negocios y las buenas prácticas agrícolas lo que motivó a la compañía a realizar esta decisión de inversión.

En tanto, la gerente general de PepsiCo en República Dominicana, María Paula Méndez, resaltó que la empresa ha realizado una inversión de 498 millones de pesos para la instalación de este sistema, con el que la empresa espera diversificar sus fuentes de energía limpia, ya que también operan con más de 3,000 paneles solares.

El biodigestor contará con capacidad para generar más de 280,000 kilovatios de energía al mes, transformando más de 3,200 toneladas de residuos orgánicos –como cáscaras de papa y de plátanos–, materia prima para la elaboración de meriendas como Hojuelitas, Lay’s, Cheetos y Natuchips.

Resaltando lo “Hecho en República Dominicana”

Alejandra Ramírez, Limber Cruz, Víctor Bisonó, Paula Santilli y María Paula Méndez.

Al intervenir en el acto de inauguración, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, hizo hincapié en que PepsiCo cuenta con 44 productos que se exportan bajo el sello “Hecho en República Dominicana”, una muestra de la capacidad industrial del país.

“Este biodigestor es más que una infraestructura: es un símbolo de cómo la industria puede generar crecimiento, cuidando al mismo tiempo del medio ambiente y de las comunidades. Un ejemplo concreto de que la sostenibilidad y la innovación no son metas abstractas, sino realidades que transforman la forma en que producimos y vivimos”, manifestó.

En esto estuvo de acuerdo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien aseguró que la multinacional es un ejemplo de gestión de negocios para los productores dominicanos, debido a que trabaja bajo un modelo de agricultura de contratos que permite a los agricultores tener certeza de que la venta de sus productos está garantizada.

Valoró el sistema de trazabilidad de la compañía, con el que pueden monitorear todas las fases del producto: desde que es cosechado en finca, hasta convertirse en un producto exportable.

