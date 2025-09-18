La mañana de este jueves moradores de distintos sectores del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia, realizaron una protesta pacífica frente a una oficina de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en reclamo de una solución definitiva a los constantes apagones que, según afirman, han deteriorado la calidad de vida en los hogares y causado pérdidas en comercios locales.

La manifestación fue organizada por la Junta de Vecinos Unidos Por amor, cuyos representantes entregaron un documento con sus exigencias a la empresa distribuidora Edeeste, a la que responsabilizan de la crisis energética en la zona sur del municipio.

Los comunitarios piden el cambio inmediato del circuito 6901, alegando que la sobrecarga es la causa principal de la inestabilidad en el servicio. Asimismo, exigen una compensación en las facturas eléctricas por los daños ocasionados en electrodomésticos y la falta de continuidad en el suministro.

"Estamos exigiendo que nos cambien de circuito porque ya estamos cansados de los apagones. Se nos están dañando los electrodomésticos, el comercio y todo en general", expresó Rafael Cordero Morales, residente del sector Juan Pablo Duarte, quien mostró equipos supuestamente dañados por los apagones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/whatsapp-image-2025-09-18-at-24104-pm-2-a82e30d9.jpeg Moradores de distintos sectores de Higüey durante la protesta pacifica frente a una oficina de Edeeste en demanda de soluciones ante los constantes apagones. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Juliana, otra vecina, criticó el trato desigual en el suministro eléctrico: "Los barrios céntricos tienen luz todo el tiempo, pero a nosotros nos han abandonado. Se nos dañan los artículos de los colmados y las personas enfermas empeoran. Estamos cansados de esta situación y necesitamos que nos escuchen. Estamos exigiendo un derecho".

En tanto, Gloria Estévez, dirigente comunitaria, advirtió que la situación es crítica para personas vulnerables: "Tengo una vecina de 84 años , recién operada, que sufre mareos y desmayos por el calor . La luz no es un lujo, es un derecho. Exigimos que el circuito 6901 sea cambiado y que podamos dormir en paz".

Facturas eléctricas elevadas

Los manifestantes también denunciaron que las facturas eléctricas siguen llegando elevadas, pese a que el servicio se recibe "a medias".

"Pedimos a Edeeste que en lugar de aumentar la factura, haga una rebaja por los constantes apagones. Si en un plazo de 10 días no normalizan el servicio, continuaremos con nuevas protestas pacíficas", señalaron representantes de las juntas de vecinos de la Zona Sur y Juan Pablo Duarte.

Con pancartas y consignas, los comunitarios reiteraron que su lucha es pacífica, pero que no cesará hasta que reciban una respuesta oficial y concreta de parte de Edeeste.

