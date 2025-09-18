Edeeste desmantela una conexión ilegal soterrada de una compañía en San Pedro de Macorís

edeeste reiteró su compromiso con la estrategia nacional de "cero tolerancias al fraude eléctrico". ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este jueves que realizó un operativo tipo barrido en el sector Villa España, provincia San Pedro de Macorís, en el que desmanteló varias conexiones ilegales por parte de usuarios del servicio eléctrico. Una de ellas correspondía a una compañía que tenía un cableado soterrado.

Mediante una nota de prensa, Edeeste indicó que el operativo impactó de forma directa a una emisora de radio, varias viviendas residenciales, así como a empresas de camiones y talleres de equipos pesados, "cuyos responsables realizaban actividades que provocaban pérdidas en la zona".

Señala, además, que se logró remover unos 200 metros de cable concéntrico 6/3 soterrado instalados de manera ilegal, que alimentaban una empresa de camiones. Del cable tríplex fueron removidos otros 260 metros de cableado.

Sostuvo que, "tras el desmantelamiento del cable soterrado el cliente volvió a conectarse de manera ilegal, razón por la que se hizo necesaria la asistencia de seguridad física para la debida normalización".

Plan de intervención

Edeeste refirió que estas ejecutorias forman parte del plan de intervención para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, programado para realizarse en el circuito SPM-102 desde este mes de septiembre y que se extenderá hasta el mes de diciembre del presente año.

Reiteró su compromiso con la estrategia nacional de "cero tolerancias al fraude eléctrico", ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos".

La empresa también llamó a la población dominicana a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico.

