Edesur interrumpirá el servicio en varios sectores de Santo Domingo por trabajos de adecuación

El servicio será interrumpido desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde

    Edesur interrumpirá el servicio en varios sectores de Santo Domingo por trabajos de adecuación
    Técnicos de Edesur realizarán trabajos de adecuación en la subestación del kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte, como parte de un operativo para mejorar y estabilizar el servicio eléctrico en sectores del Gran Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó que este jueves interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, debido a trabajos de adecuación en la subestación ubicada en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte. 

    De acuerdo con un comunicado, el servicio será interrumpido desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el objetivo de mejorar y estabilizar el servicio en la zona.  

    Sectores afectados 

    Los sectores que serán impactados por la suspensión temporal incluyen:

    • Alameda (parcial)
    • Ciudad Agraria
    • Avenida Los Beisbolistas
    • Villa Aura
    • Los Álamos
    • El Antillano
    • El Caliche de Manoguayabo
    • Bayona (parcial)
    • Paraíso del Caribe
    • Barrio Holguín de Herrera
    • Santa Martha
    • San Benito
    • Los Ríos (parcial)
    • Villa Marina
    • Colinas de Los Ríos 
    • Colinas del Seminario de Los Ríos 
    • Villa Elena 
    • Pradera Hermosa 
    • El Ducado 
    • Entre otros
