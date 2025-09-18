Edesur interrumpirá el servicio en varios sectores de Santo Domingo por trabajos de adecuación

Técnicos de Edesur realizarán trabajos de adecuación en la subestación del kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte, como parte de un operativo para mejorar y estabilizar el servicio eléctrico en sectores del Gran Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó que este jueves interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, debido a trabajos de adecuación en la subestación ubicada en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte.

De acuerdo con un comunicado, el servicio será interrumpido desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el objetivo de mejorar y estabilizar el servicio en la zona.

Sectores afectados

Los sectores que serán impactados por la suspensión temporal incluyen:

Alameda (parcial)

Ciudad Agraria

Avenida Los Beisbolistas

Villa Aura

Los Álamos

El Antillano

El Caliche de Manoguayabo

Bayona (parcial)

Paraíso del Caribe

Barrio Holguín de Herrera

Santa Martha

San Benito

Los Ríos (parcial)

Villa Marina

Colinas de Los Ríos

Colinas del Seminario de Los Ríos

Villa Elena

Pradera Hermosa

El Ducado

Entre otros

