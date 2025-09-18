Edesur interrumpirá el servicio en varios sectores de Santo Domingo por trabajos de adecuación
El servicio será interrumpido desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó que este jueves interrumpirá temporalmente el servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, debido a trabajos de adecuación en la subestación ubicada en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte.
De acuerdo con un comunicado, el servicio será interrumpido desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, con el objetivo de mejorar y estabilizar el servicio en la zona.
Sectores afectados
Los sectores que serán impactados por la suspensión temporal incluyen:
- Alameda (parcial)
- Ciudad Agraria
- Avenida Los Beisbolistas
- Villa Aura
- Los Álamos
- El Antillano
- El Caliche de Manoguayabo
- Bayona (parcial)
- Paraíso del Caribe
- Barrio Holguín de Herrera
- Santa Martha
- San Benito
- Los Ríos (parcial)
- Villa Marina
- Colinas de Los Ríos
- Colinas del Seminario de Los Ríos
- Villa Elena
- Pradera Hermosa
- El Ducado
- Entre otros