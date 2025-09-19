Abinader anuncia la incorporación gradual de 630 megavatios al sistema

El presidente Luis Abinader durante una visita de supervisión a la planta de generación Energía 2000, ubicada en Manzanillo, provincia Montecristi. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader realizó este viernes una visita de supervisión a la planta de generación Energía 2000, ubicada en Manzanillo, provincia Montecristi, donde destacó los avances en la ampliación de la matriz energética nacional.

El mandatario explicó que en las próximas semanas y meses se estarán integrando de manera gradual al sistema eléctrico unos 630 megavatios adicionales de generación, provenientes de nuevas plantas que, aunque tenían previsto iniciar operaciones entre mayo y agosto de este año, han enfrentado retrasos técnicos y logísticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-180738-f8c46f30.jpeg La nueva planta de generación Energía 2000 es uno de los proyectos de generación más relevantes en desarrollo en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Destacó que eso permitirá ir estabilizando el sistema y llevando tranquilidad a la población ante una situación que ha sido bastante molesta.

"Cuando llegamos al gobierno la demanda total era de 2,700 megavatios y hoy está en 4,100. Hemos ido aumentando la capacidad de generación de manera significativa", resaltó Abinader.

Asimismo, recordó que están en construcción 800 megavatios adicionales, adjudicados en licitaciones anteriores y que entrarán en operación en 2027, mientras que para 2028 se sumarán otros 400 megavatios.

Sobre la planta

La nueva planta de generación Energía 2000 es uno de los proyectos más relevantes en desarrollo en la República Dominicana, que aportará más de 400 megavatios al sistema energético nacional. Se espera que la misma sea inaugurada en los próximos meses.

El jefe de Estado subrayó que el incremento de energía desde Manzanillo es particularmente importante porque se trata de una zona del norte del país que carecía de grandes proyectos de generación, lo que contribuirá a mejorar la confiabilidad de la red eléctrica en la zona.