Edesur reporta avería en Azua por fuertes lluvias; trabajan para restablecer el servicio

La empresa distribuidora de electricidad del sur (Edesur Dominicana) informó este viernes sobre una avería que afecta uno de los circuitos de distribución de la subestación eléctrica ubicada en la provincia Azua, producto de las fuertes lluvias registradas en la zona.

Según indicó la compañía en un comunicado, la falla ha provocado la suspensión del servicio eléctrico en varios sectores, afectando a cientos de usuarios.

Sectores afectados:

Centro del Pueblo Azua de Compostela

La Frontera

Pueblo Abajo

Paraíso

Los Mangos

El Prado

Los Cartones

Savíca

Mejoramiento Social

Alto Las Flores

La Colonia Española

Barrio Quisqueya

Las Charcas

Estebanía

Hatillo

Entre otros

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/whatsapp-image-2025-09-19-at-94828-am-2005b9d3.jpeg

Equipos técnicos trabajando

Edesur aseguró que brigadas técnicas se encuentran trabajando de manera continua para restablecer el servicio eléctrico.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Edesur para actualizaciones sobre el restablecimiento del suministro.