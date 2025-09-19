×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Edesur
Edesur

Edesur reporta avería en Azua por fuertes lluvias; trabajan para restablecer el servicio

Brigadas técnicas se encuentran trabajando de manera continua para restablecer el servicio eléctrico

    Expandir imagen
    Edesur reporta avería en Azua por fuertes lluvias; trabajan para restablecer el servicio
    Fotografía de archivo del colapso de un poste del tendido eléctrico en una calle del Distrito Nacional. (ARCHIVO DL)

    La empresa distribuidora de electricidad del sur (Edesur Dominicana) informó este viernes sobre una avería que afecta uno de los circuitos de distribución de la subestación eléctrica ubicada en la provincia Azua, producto de las fuertes lluvias registradas en la zona. 

    Según indicó la compañía en un comunicado, la falla ha provocado la suspensión del servicio eléctrico en varios sectores, afectando a cientos de usuarios. 

    Sectores afectados: 

    • Centro del Pueblo Azua de Compostela 
    • La Frontera 
    • Pueblo Abajo 
    • Paraíso 
    • Los Mangos 
    • El Prado 
    • Los Cartones 
    • Savíca 
    • Mejoramiento Social 
    • Alto Las Flores 
    • La Colonia Española 
    • Barrio Quisqueya 
    • Las Charcas 
    • Estebanía 
    • Hatillo 
    • Entre otros 
    Expandir imagen
    Infografía

    Equipos técnicos trabajando  

    Edesur aseguró que brigadas técnicas se encuentran trabajando de manera continua para restablecer el servicio eléctrico. 

    Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Edesur para actualizaciones sobre el restablecimiento del suministro. 

    TEMAS -
    • Edesur
    • Avvería
    • Azua

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.