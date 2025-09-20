La empresa AES Dominicana informó este sábado sobre la salida de su planta AES Andrés, ubicada en el municipio de Boca Chica, debido a la alta concentración de sargazo que afecta la central.

A través de un comunicado, la compañía explicó que equipos especializados trabajan en la limpieza para restablecer el servicio lo antes posible.

"La generadora, de 319 megavatios a base de gas natural, irá retomando sus operaciones normales en la medida en que se den las condiciones en la toma de agua", indicó AES Dominicana.

Ingresará de manera parcial

En ese contexto, la empresa precisó que "se espera que la planta reingrese al sistema de manera parcial en las próximas horas".

Señaló, además, que se aplican protocolos de monitoreo y limpieza continua para mitigar los efectos de estas algas flotantes y garantizar la seguridad y estabilidad del servicio.

"Estos esfuerzos buscan reducir el impacto de un fenómeno natural que cada año se presenta con mayor intensidad en la región. Sin embargo, en ocasiones la llegada del sargazo alcanza niveles sin precedentes, como ocurrió en la tarde de hoy", concluyó el comunicado.

Sargazo en Punta Catalina

A mediados de agosto se informó sobre la salida de la unidad uno de la central termoeléctrica Punta Catalina, debido al bajo nivel de agua provocado por el cúmulo de sargazo.