AES Andrés
AES Andrés

Planta AES Andrés entró este domingo en servicio con sus 319 megas

Cesó sus operaciones ayer sábado por el cúmulo de sargazo que le afectó

    Expandir imagen
    Planta AES Andrés entró este domingo en servicio con sus 319 megas
    AES Andrés aporta al SENI 319 megas a gas natural. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La empresa AES Dominicana informó la tarde de este domingo que ya la planta AES Andrés restableció entró en operación en ciclo combinado, "luego de las afectaciones provocadas por la presencia de sargazo en la zona".

    La planta, ubicada en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, estaba fuera de servicio desde ayer sábado. Aporta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) 319 megavatios a gas natural.

    "La generadora entró en operación a las 9:00 de la mañana de hoy, retomando sus operaciones normales tras la implementación de protocolos de limpieza y monitoreo intensivo en la toma de agua, con lo cual se garantiza la estabilidad y seguridad del servicio", dijo la compañía en un comunicado de prensa.

    Medidas para mitigar sargazo

    De igual manera, AES Dominicana destacó que mantiene medidas permanentes para mitigar los efectos de este fenómeno natural, que cada año se presenta con mayor intensidad en la región, asegurando la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

    La empresa agradeció a las autoridades del sector eléctrico y a la Armada de la República Dominicana por el soporte brindado en el proceso de limpieza y retiro del sargazo, contribuyendo con normalización del servicio.

