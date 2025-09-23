×
Energía eléctrica
Energía eléctrica

Accidente vehicular deja sin energía eléctrica a varios sectores de Santo Domingo Oeste

Brigadas técnicas están en el lugar realizando las maniobras de reparación para restablecer el suministro

    Expandir imagen
    Accidente vehicular deja sin energía eléctrica a varios sectores de Santo Domingo Oeste
    Brigadas de Edesur trabajan en la reparación de un poste afectado por un accidente de tránsito, que provocó interrupciones eléctricas en varios sectores de Santo Domingo Oeste. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa distribuidora de electricidad del sur (Edesur Dominicana) informó a las 7:26 de la mañana que un accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes impactó un poste del tendido eléctrico y afectó el circuito KDIE103, provocando interrupciones parciales del servicio en Las Caobas, Alameda, Bayona, Manoguayabo y El Caliche.

    Según la distribuidora, brigadas técnicas están en el lugar realizando las maniobras de reparación para restablecer el suministro "en el menor tiempo posible", priorizando la seguridad en la zona mientras se sustituye la infraestructura dañada.

    • Edesur pidió a los usuarios de los sectores afectados seguir sus canales oficiales para actualizaciones sobre el avance de los trabajos y la normalización del servicio. 
