Varios sectores de la provincia San Cristóbal sin energía eléctrica por avería

Fachada de una de las sucursales de la empresa Edesur Dominicana, quienes informaron que trabajan en la recuperación del servicio en zonas afectadas por avería eléctrica. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó este martes que su equipo técnico trabaja de manera continua para restablecer el servicio eléctrico en sectores de la provincia San Cristóbal afectados por averías.

Según detalló la distribuidora a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), las fallas se originaron en la Subestación Eléctrica San Cristóbal Norte, dejando fuera de servicio los circuitos SCNO101, SCNO102, SCNO103 y SCNO104.

Edesur explicó que brigadas especializadas se encuentran trabajando en la zona con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico lo antes posible, al tiempo que recomendó a la ciudadanía mantenerse informada por sus canales oficiales para conocer el avance de los trabajos.

Accidente afecta suministro en SDO

En otro hecho, ocurrido la noche del lunes, un accidente de tránsito impactó un poste del tendido eléctrico en Santo Domingo Oeste, afectando el circuito KDIE103 y provocando interrupciones en los sectores como Las Caobas, Alameda, Bayona, Manoguayabo y El Caliche.

La empresa indicó que las brigadas técnicas se desplazaron al lugar para trabajar en la situación y sustituir la infraestructura dañada, priorizando la seguridad en la zona.