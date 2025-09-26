Accidente derriba poste y deja sin energía a decenas de comunidades en San Juan y Elías Piña

Un poste del tendido eléctrico colapsó tras ser impactado por un camión, afectando la línea de transmisión de 69 kV San Juan II. El accidente dejó sin energía a comunidades de Las Matas de Farfán y Elías Piña. ( FUENTE EXTERNA )

Un poste del tendido eléctrico fue derribado a causa de un accidente vehicular, afectando la línea de transmisión de 69 kV San Juan II que abastece a las zonas de Las Matas de Farfán y Elías Piña, informó este viernes la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Como consecuencia del incidente, se interrumpió el servicio en los circuitos LMAT101, ELPI101 y ELPI102, dejando sin energía a decenas de comunidades de ambas provincias.

Edesur comunicó que técnicos de la empresa ya trabajan en la reposición del poste afectado, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Comunidades afectadas:

El Cercado

La Estancia

El Mamón

La Rancha

Majagual

La Colonia

El Vallecito

Bartolo

Centro del pueblo de Las Matas de Farfán

Bo. Villa Esperanza

Bo. Pueblo Nuevo

Bo. La Milagrosa

Bo. La Antena

Bo. El Cristo

Bo. Villa Carmen

Escondido

Yabonico

Carrera de Yegua

Los Corocitos

La China

Comendador

El Guayabo

Pinzón

Los Rinconcitos

Guaroa

Macacía

El Pino

Cristo Salvador

Villa Ortencia

Cerro del Chivo

Galindo

Delicia

los Mangos

Villa Progreso

El Llano

El Reboso

El Portón

Edesur exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

