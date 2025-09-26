Accidente derriba poste y deja sin energía a decenas de comunidades en San Juan y Elías Piña
Un poste del tendido eléctrico fue derribado a causa de un accidente vehicular, afectando la línea de transmisión de 69 kV San Juan II que abastece a las zonas de Las Matas de Farfán y Elías Piña, informó este viernes la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).
Como consecuencia del incidente, se interrumpió el servicio en los circuitos LMAT101, ELPI101 y ELPI102, dejando sin energía a decenas de comunidades de ambas provincias.
Edesur comunicó que técnicos de la empresa ya trabajan en la reposición del poste afectado, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.
Comunidades afectadas:
- El Cercado
- La Estancia
- El Mamón
- La Rancha
- Majagual
- La Colonia
- El Vallecito
- Bartolo
- Centro del pueblo de Las Matas de Farfán
- Bo. Villa Esperanza
- Bo. Pueblo Nuevo
- Bo. La Milagrosa
- Bo. La Antena
- Bo. El Cristo
- Bo. Villa Carmen
- Escondido
- Yabonico
- Carrera de Yegua
- Los Corocitos
- La China
- Comendador
- El Guayabo
- Pinzón
- Los Rinconcitos
- Guaroa
- Macacía
- El Pino
- Cristo Salvador
- Villa Ortencia
- Cerro del Chivo
- Galindo
- Delicia
- los Mangos
- Villa Progreso
- El Llano
- El Reboso
- El Portón
Edesur exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.