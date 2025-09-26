Gobierno mantiene sin variación el precio de los principales combustibles
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dijo que se destinarán RD$143.8 MM en subsidios
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a los combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de 143.8 millones de pesos.
En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 10.89 pesos por galón; el gasoil regular, con 14.26; el gasoil óptimo, con 11.06 pesos, y la gasolina regular, con 0.33 centavos por galón.
Precios de los combustibles
Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.
Gasolina regular a 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.
Gasoil regular a 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil óptimo a 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur a 196 pesos por galón; baja RD$2.09.
Kerosene a 227.20 por galón; baja RD$2.30.
Fueloil #6 a 156.49 pesos por galón; baja RD$0.39.
Fueloil 1 a 167.96 por galón; baja RD$3.53.
El gas licuado de petróleo a 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural a 43.97 por metro cúbico; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.13, de las publicaciones diarias del Banco Central.