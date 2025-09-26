×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Combustibles
Combustibles

Gobierno mantiene sin variación el precio de los principales combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dijo que se destinarán RD$143.8 MM en subsidios

    Expandir imagen
    Gobierno mantiene sin variación el precio de los principales combustibles
    La gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón y la regular a 272.50 pesos. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a los combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de 143.8 millones de pesos.

    En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 10.89 pesos por galón; el gasoil regular, con 14.26; el gasoil óptimo, con 11.06 pesos, y la gasolina regular, con 0.33 centavos por galón.

    Precios de los combustibles

    Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán  a los precios siguientes:

    • Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.
      Gasolina regular a 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.
      Gasoil regular a 224.80 por galón; mantiene su precio.
      Gasoil óptimo a 242.10 por galón; mantiene su precio.
      Avtur a 196 pesos por galón; baja RD$2.09.
      Kerosene a 227.20 por galón; baja RD$2.30.
      Fueloil #6 a 156.49 pesos por galón; baja RD$0.39.
      Fueloil 1 a 167.96 por galón; baja RD$3.53.
      El gas licuado de petróleo a 137.20 por galón; mantiene su precio.
      Gas natural a 43.97 por metro cúbico; mantiene su precio.

    La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.13, de las publicaciones diarias del Banco Central.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.