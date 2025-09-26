Gobierno mantiene sin variación el precio de los principales combustibles

La gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón y la regular a 272.50 pesos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a los combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de 143.8 millones de pesos.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 10.89 pesos por galón; el gasoil regular, con 14.26; el gasoil óptimo, con 11.06 pesos, y la gasolina regular, con 0.33 centavos por galón.

Precios de los combustibles

Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular a 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular a 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo a 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur a 196 pesos por galón; baja RD$2.09.

Kerosene a 227.20 por galón; baja RD$2.30.

Fueloil #6 a 156.49 pesos por galón; baja RD$0.39.

Fueloil 1 a 167.96 por galón; baja RD$3.53.

El gas licuado de petróleo a 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural a 43.97 por metro cúbico; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.13, de las publicaciones diarias del Banco Central.