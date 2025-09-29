Abinader anuncia que hará licitación para el próximo año para construir plantas de gas y carbón
El mandatario proyecta que entrarán en operación en 2031
El presidente Luis Abinader anunció este lunes que el próximo año llamará a licitación para construir plantas de gas y de carbón, con el objetivo de que comiencen a operar a partir de 2031.
"Una planta de gas o de carbón se construye en, al menos, 5 años. El próximo año, yo voy a llamar a licitación para plantas que entren en funcionamiento a partir de 2031, de tal manera que sí existe una planificación que no existió antes en términos de la generación", dijo el mandatario.
"Por los apagones sufrimos todos"
El jefe de Estado adelantó esta información al ser cuestionado durante LA Semanal con la Prensa, en Santiago, sobre las acciones del gobierno ante las constantes quejas de la población por los apagones en el país.
En ese sentido, señaló que "en cuanto al tema de la energía, ya hemos dado informaciones sobre eso. Realmente, esos son apagones que los que más sufrimos somos todos, en el gobierno, por múltiples razones".
Los 600 megavatios
Resaltó que hay 600 megavatios (MW) que debieron entrar en funcionamiento entre mayo, junio y agosto, pero que todavía no están operativos debido a razones técnicas.
- No obstante, aseguró que están en proceso de entrada gradual para mitigar los efectos. Consideró que, en aproximadamente un mes, la situación se estabilizará.
"Es importante que sepan que hemos licitado para que entren en los próximos meses, antes de terminar nuestro período. Además de esos 600 MW y los 400 MW que hemos incorporado previamente, hemos licitado alrededor de 1,600 MW más que van a entrar", agregó.