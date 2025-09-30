Itabo II sale del sistema eléctrico por mantenimiento correctivo hasta el jueves

La compañía pidió disculpas a las empresas distribuidoras de electricidad por los posibles inconvenientes que esta salida pudiera causar en el servicio. ( FUENTE EXTERNA )

La unidad Itabo II, perteneciente a la central termoeléctrica de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Itabo), salió del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni) la madrugada de este lunes para someterse a un mantenimiento correctivo.

La planta estará fuera de servicio hasta la madrugada del jueves, cuando está previsto que vuelva a entrar en servicio, informaron las autoridades del sector eléctrico.

es una de las unidades clave para la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SENI).