Itabo II sale del sistema eléctrico por mantenimiento correctivo hasta el jueves
La planta aporta 132 megavatios al sistema
La unidad Itabo II, perteneciente a la central termoeléctrica de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Itabo), salió del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni) la madrugada de este lunes para someterse a un mantenimiento correctivo.
La planta estará fuera de servicio hasta la madrugada del jueves, cuando está previsto que vuelva a entrar en servicio, informaron las autoridades del sector eléctrico.Con una capacidad instalada de 132 megavatios (MW), Itabo II es una de las unidades clave para la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SENI).