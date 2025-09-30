×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Itabo II
Itabo II

Itabo II sale del sistema eléctrico por mantenimiento correctivo hasta el jueves

La planta aporta 132 megavatios al sistema

    Expandir imagen
    Itabo II sale del sistema eléctrico por mantenimiento correctivo hasta el jueves
    La compañía pidió disculpas a las empresas distribuidoras de electricidad por los posibles inconvenientes que esta salida pudiera causar en el servicio. (FUENTE EXTERNA)

    La unidad Itabo II, perteneciente a la central termoeléctrica de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Itabo), salió del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni) la madrugada de este lunes para someterse a un mantenimiento correctivo.

    La planta estará fuera de servicio hasta la madrugada del jueves, cuando está previsto que vuelva a entrar en servicio, informaron las autoridades del sector eléctrico.

    Con una capacidad instalada de 132 megavatios (MW), Itabo II es una de las unidades clave para la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SENI).
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.