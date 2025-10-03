La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que interpuso formal denuncia contra un ciudadano que cortó un cable del tendido eléctrico en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.

Se trata de Eli Alberto Martínez Martínez, quien fue sorprendido el pasado 24 de septiembre cortando con un machete un cable triplex de distribución en la calle Francisco Peña Gómez, en el sector Jobo Jaguey.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la acción del ciudadano provocó la interrupción del servicio eléctrico en la zona y puso en riesgo la seguridad de la comunidad, de las brigadas técnicas que trabajaban en el área y del propio agresor.

Edeeste explicó que, al tomar conocimiento de la situación a través del personal de seguridad física en Higüey, procedió a documentar el caso y depositar la denuncia ante el Ministerio Público, conforme a lo establecido en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal.

Investigación

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad. Asimismo, la empresa indicó que aportó como evidencia un dispositivo de memoria USB que contiene imágenes del señor Martínez ejecutando la acción ilícita.

Además, solicitó a la Procuraduría Fiscal una investigación para reunir los elementos probatorios que permitan someter al acusado a la acción de la justicia y lograr su condena.