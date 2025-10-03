Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles esenciales

La gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón y la regulara 272.50. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que, durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación con la asignación de un subsidio ascendente a 255.8 millones de pesos.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 11.59 pesos por galón; el gasoil regular, con 19.60; el gasoil óptimo, con 15.15 pesos, y la gasolina regular, con 5.57. La información la ofreció el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín.

Precios de los combustibles

Para la semana entrante, los combustibles se comercializarán bajo los siguientes precios:

Gasolina premium: 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular: 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular: 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo: 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Avtur: 203.57 por galón; sube 7.57 pesos.

Kerosene: 235.50 por galón; sube 8.30 pesos.

Fueloil número 6: 160.19 por galón; sube 3.70 pesos.

Fueloil 1: 171.14 pesos por galón; sube 3.18.

Gas licuado de petróleo: 137.20 pesos por galón; mantiene su precio.

Gas natural: 43.97 por metro cúbico; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de 62.54 pesos por dólar.