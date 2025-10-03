×
Sin luz en la Zona Colonial
Acto vandálico en subestación deja sin luz al hospital Padre Billini y hoteles en la Zona Colonial

Edeeste dijo que cortaron los cables en la Subestación de Despacho, que da servicio a esa área

Dispuso una investigación y reforzamiento de la seguridad con apoyo militar

    Expandir imagen
    Acto vandálico en subestación deja sin luz al hospital Padre Billini y hoteles en la Zona Colonial
    Una calle a oscuras en la Zona Colonial. (FUENTE EXTERNA)

    Este viernes, un acto vandálico en una subestación obligó a interrumpir el servicio de energía a zonas del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, incluyendo el Hospital Padre Billini y hoteles de la Zona Colonial. 

    La información fue confirmada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), que calificó el hecho como "criminal" y “de carácter terrorista”. La situación afectó la Subestación Despacho, ubicada en Villa Francisca. 

    "Un desaprensivo ingresó cortó y sustrajo cables esenciales para el sistema eléctrico, afectando las protecciones y el sistema de control en la Subestación Despacho", dijo en un comunicado. 

    Explicó que por motivos de seguridad, fue necesario "desenergizar los transformadores T01 y T02", provocando la interrupción del servicio en diversos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, asociados a los circuitos de esta subestación.

    Expandir imagen
    Infografía
    Cables cortados en la Subestación Despacho de Edeeste. (FUENTE EXTERNA)

    Investigación del caso

    Edeeste dijo que, por disposición del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidora (CUED), se ha solicitado reforzar con militares las subestaciones para asegurar la protección de estas infraestructuras estratégicas.

    Asimismo, la empresa dijo que solicitará una investigación exhaustiva al personal de seguridad asignado a la subestación, a fin de esclarecer responsabilidades y determinar posibles complicidades.

    También, refirió que ha iniciado un proceso de investigación en coordinación con las autoridades competentes para identificar y someter a la justicia al o los responsables del hecho. 

    Trabajan en restablecer el servicio

    Informó que personal técnico trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

