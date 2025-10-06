El déficit en generación lleva al reemplazo de barcaza eléctrica en Azua

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó hoy sobre la llegada de una nueva barcaza de generación eléctrica al Puerto Los Negros, en Azua, operada por la empresa turca Karpowership, en respuesta a la baja reserva de generación que enfrenta el sistema eléctrico nacional debido a los atrasos en la entrada en operación de nuevas centrales privadas.

Ante la situación actual, el CUED señaló que se decidió sustituir la barcaza de 65 megavatios (MW) originalmente contratada, por una de 230 MW, propiedad de Karpowership, con el propósito de reforzar la estabilidad del suministro eléctrico.

A través de una nota de prensa, el organismo precisó que el acuerdo tendrá una vigencia de dos años, tomando en cuenta que los contratos de las dos barcazas existentes vencen a finales del 2026.

El CUED indicó que con esta adición temporal, se busca evitar déficits de generación durante los períodos de mantenimiento o averías en las plantas que integran el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Garantía contra los apagones

"Esta medida garantiza que los consumidores y la economía nacional no se vean afectados por interrupciones, mientras se incorporan las nuevas unidades de generación", agregó el CUED.

Aclaró que no se trata de una cuarta barcaza, sino de una sustitución temporal de mayor capacidad y más aporte de energía, dentro del mismo esquema contractual vigente con Karpowership y ocupando el mismo espacio.

En medio de la crisis energética que afecta al país, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que autoriza contrataciones de emergencia para el sector eléctrico, con el objetivo de agilizar la incorporación de nuevas unidades de generación y reforzar la infraestructura existente.

Esta medida permite a las autoridades obviar ciertos procesos de licitación ordinaria, bajo el argumento de garantizar la continuidad del servicio y evitar apagones prolongados.

