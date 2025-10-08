×
Edesur
Edesur

Edesur informa que residentes de Mena en Tamayo se niegan a pagar la luz y enfrentan al personal

Dice que ha tuvo que retirar una unidad móvil de cobro por la actitud "beligerante" de los comunitarios

    Expandir imagen
    Edesur informa que residentes de Mena en Tamayo se niegan a pagar la luz y enfrentan al personal
    Edesur informó que continuará con las gestiones necesarias para persuadir a los moradores sobre la importancia de regularizar su situación. (FUENTE EXTERNA)

    Edesur Dominicana comunicó este miércoles que residentes de la comunidad Mena, en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, se niegan a pagar el servicio de energía recibida y han llegado, incluso, a boicotear con una actitud "beligerante" el proceso de cobro que han traslado al lugar con una unidad móvil de la institución.

    De acuerdo con la distribuidora, un equipo de Movisur, encargado del proceso de facturación en la zona, fue obligada a retirarse del lugar debido a "la hostilidad" mostrada por los comunitarios.

    "Fue retirada con el fin de proteger la integridad del personal", acotó Edesur en una nota de prensa.

    Pese al rechazo al pago, Edesur informó que continuará con las gestiones necesarias para persuadir a los moradores de Mena sobre la importancia de regularizar su situación con la empresa.

    Llamado a colaborar

    La entidad hizo un llamado a los residentes para que depongan su actitud y colaboren con el proceso de facturación correspondiente al consumo energético.

