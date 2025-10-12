Edesur instala equipos que interrumpen servicio eléctrico ante manipulación de usuarios

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) anunció la implementación de un moderno sistema de control en comunidades que reciben energía en modalidad prepago, beneficiando a más de 235,000 clientes.

La compañía afirmó que el proyecto permite mejorar la continuidad del servicio y reducir significativamente las incidencias de averías, fortaleciendo la calidad y estabilidad.

La iniciativa se implementó en los sectores Cristo Rey, Kilómetro 12 de Haina, Viejo Arroyo Hondo, Villa del Palmar, Nigua Sur I y II, Juan Luis, Puerta Blanca, Los Blocks, La Agustina, La Vigía, Jeringa, Nigua Norte I y Rancho Arriba, entre otras, donde se intervinieron más de 900 cajas porta contador en altura y se normalizaron más de 12,000 clientes.

Interrumpen servicio

Las cajas porta contador están equipadas con sensores que se activan de manera automática ante intervenciones no autorizadas, interrumpiendo el suministro en un perímetro cercano para prevenir daños y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las instalaciones eléctricas, según señala una nota de prensa.

Edesur exhortó a sus clientes a no manipular los equipos instalados y a contribuir con su cuidado, debido a que cualquier alteración podría afectar la estabilidad del servicio en la comunidad.