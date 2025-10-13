Nueva generación eléctrica solucionaría apagones de manera transitoria

La planta de generación eléctrica de Energía 2000 que se construye en Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

Entre agosto y septiembre de este año, los dominicanos sufrieron cortes en el servicio energético, problemática que desde el Gobierno se comunicó que era producto de un incremento en la demanda, debido al alza de las temperaturas que afectaba al país y a que tres plantas de generación que estaban pautadas para ingresar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) se retrasaron.

El SENI debió recibir la inyección de 612 megavatios (MW), provenientes de tres centrales: Energía 2000, que aportaría 414 MW. A esta le sigue Energas IV, con 130, y el ciclo combinado de SIBA, que generará 68 MW, con lo cual, según las autoridades, se resolverán los apagones para el verano de 2026.

Sin embargo, la entrada en operación de estas centrales no solucionará las interrupciones que afectan a la población. Así lo afirmó Miguel Rosario, consultor y experto en materia eléctrica, quien comunicó que no basta con nuevas plantas de continuar los problemas en la distribución.

Rosario advirtió que el crecimiento de la demanda que vive cada año el país hará que la nueva generación se agote en cuatro años.

Expansión de la demanda

Entre 2023 y 2024, la economía dominicana aceleró el aumento de su demanda energética, con alzas de 391.49 MW y 218.42 megavatios, respectivamente, según datos del Organismo Coordinador del SENI.

En los últimos ocho años, la demanda máxima anual de energía en el país creció en 1,281.26 megavatios, evidenciando un promedio anual de 160.15 MW. Entre 2017 y el año pasado, la necesidad de electricidad pasó de 2,218.83 MW a 3,500.11.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/demanda-seni-9e24d062.jpg

Sostuvo que se requiere un buen plan de expansión, que garantice una planificación adecuada, aunque aclaró que es fundamental que este se ejecute de manera continua, sin importar el Gobierno de turno y la despolitización del sector eléctrico.

"Estamos partiendo de que el sistema en la actualidad cuenta con suficiente generación, lo cual no es cierto, pues se necesita al menos un 15 % (respecto de la demanda total del sistema) de capacidad en generación de reserva fría y alrededor de un 5 % operativa para mantener el sistema estable ante la alta penetración de proyectos renovables", detalló.

Hasta el pasado julio, la disponibilidad promedio del parque de generación dominicano fue de 3,927 MW, según los datos más recientes del Ministerio de Energía y Minas. Casi un mes después, el país alcanzó un pico histórico en la demanda, superior a los 4,038 megavatios, lo que provocó interrupciones en el servicio ante la falta del sistema de suplir toda la demanda.

Licitaciones permanentes

El director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, aseguró que la mejoría a los apagones ante los picos de demanda que registra el sistema cada verano dependerá de las licitaciones de generación que haga el Estado cada año.

"Todos los años tiene que entrar una cantidad de generación térmica, hasta por lo menos el 2035. Lo que siempre hemos aconsejado es que se hagan licitaciones todos los años para energía que se va a necesitar dentro de cinco años. O sea, la energía que se necesita en 2030 debió licitarse ahora en 2025, y la de 2031 en el 2026", dijo Moreno San Juan.

Adelantó que la demanda máxima de este año probablemente se ubique entre los 3,850 y 3,900 megavatios.

"El crecimiento de la demanda anda entre 190 y 300 megavatios, que ha estado por encima de la media, que anteriormente era 5 % y ahora está en un 8 %. En dos años consecutivos ha aumentado más de lo proyectado", declaró el catedrático.

Sentenció que, aunque el inicio de operación de las centrales, cuyo ingreso al SENI se ha pospuesto en varias ocasiones, iba a poder resolver el problema del abastecimiento en 2025, para el próximo año se necesitaba entrada de nueva generación térmica, igual que en los años subsiguientes.