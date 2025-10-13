SIBA Energy pondrá en marcha su ciclo combinado y aumentará su capacidad a 260 MW

La generadora eléctrica SIBA Energy informó este lunes que iniciará en los próximos días la operación formal de su ciclo combinado, incrementando su capacidad neta de generación de 190 a unos 260 megavatios, como parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la seguridad energética del país.

La información fue ofrecida por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), que explicó mediante una nota de prensa que, debido a los ajustes para la puesta en marcha del nuevo sistema, la generadora estará fuera de servicio por alrededor de cinco días.

Indicó que este proceso eleva la capacidad de generación neta de la generadora, lo que representa una mayor cobertura de la demanda eléctrica nacional.

Inversión del proyecto

El proyecto, que contó con una inversión de 430 millones de dólares, se inició en noviembre de 2023 y consiste en la recuperación del calor que escapa de las turbinas para producir energía adicional sin requerir combustible extra, "mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental".

"Esta expansión se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por crear condiciones que atraigan inversión privada y fortalezcan la infraestructura energética, clave para sostener el ritmo de crecimiento de la economía dominicana", refiere la nota.

