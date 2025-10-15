Gobierno niega eliminación del combustible subsidiado para las federaciones de transporte

Dos pasajeras montándose en un carro de transporte público. Se mantiene el subsidio. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El exministro de Obras Públicas y coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, desmintió este miércoles que se haya eliminado el subsidio a los combustibles asignado a las federaciones del transporte.

Ascención aseguró que ni el Gobierno ni ninguna de las instancias responsables han contemplado la eliminación de dicha compensación, la cual —según indicó— permite que los usuarios del transporte público puedan seguir pagando una tarifa accesible.

"De manera categórica, desmentimos esa información que, de manera aviesa se han hecho eco, y que ha llevado preocupación a algunos transportistas", afirmó el funcionario en una nota de prensa.

En ese sentido, explicó que, a través del programa Bono Gas y otras asignaciones directas de combustible, el Gobierno otorga subsidios a las organizaciones del transporte público de pasajeros, lo que permite mantener estables las tarifas del pasaje.

El pronunciamiento del ministro se produce luego de que decenas de choferes pertenecientes a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) protestaran la mañana de este día frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), exigiendo la continuidad del subsidio. Los manifestantes alegaban que una eventual eliminación de la ayuda obligaría a aumentar el precio del pasaje.

Exhortación

Ante esta situación, desde el Gabinete del Transporte hicieron un llamado a los dirigentes de las federaciones de choferes a no dejarse llevar por informaciones infundadas que "en nada obedecen a la verdad", y que, según Ascención, solo buscan alterar el clima de paz y seguridad en el país.

