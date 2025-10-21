Las "tierras raras" sitúan a RD en el mapa de la competencia global

En la provincia de Pedernales se concentra gran parte de las "tierras raras" inventariadas en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En el nuevo tablero de poder entre Estados Unidos y China, las "tierras raras" se han convertido en un recurso tan estratégico como el petróleo en el siglo XX. Mientras Pekín controla cerca del 90 % del refinado mundial y gran parte de la manufactura de imanes utilizados en autos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos digitales, Washington busca desesperadamente diversificar sus fuentes de suministros para reducir su dependencia tecnológica.

En medio de esa pugna global, la República Dominicana ha irrumpido de forma inesperada en el mapa de los minerales críticos. El hallazgo de más de 100 millones de toneladas en la provincia de Pedernales, coloca al país en el radar de las potencias tecnológicas y económicas, integrándolo a una competencia mundial que define el futuro de la transición energética y digital.

Los 17 elementos químicos —vitales para fabricar imanes, baterías, chips y tecnologías limpias— abren un capítulo inédito en la historia minera dominicana. El presidente Luis Abinader, definió en septiembre pasado desde Nueva York, los descubrimientos como "uno de los más relevantes de América Latina por su riqueza y valor económico". En el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario anunció que el país presentará su potencial ante organismos multilaterales y foros empresariales con el fin de atraer inversiones sostenibles y estratégicas.

El entusiasmo oficial se sustenta en el hecho de que la República Dominicana completó el 100 % del mapeo geológico nacional, según informó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito– Bisonó. Dicho proceso, realizado en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, busca identificar con precisión las zonas de mayor concentración y pureza de los minerales críticos.

Cronología de una oportunidad geopolítica inesperada Febrero de 2018. Reserva Fiscal "Ávila" (Pedernales). Creación mediante el Decreto 430-18. Se declaran 14,876 hectáreas de terreno para fines de exploración y protección de posibles yacimientos de tierras raras, entre la Sierra de Bahoruco y la frontera con Haití.

Diciembre de 2021-2022. Estudios científicos en Bahoruco. Investigaciones geológicas identifican elementos de tierras raras (REE + Y) en bauxitas kársticas. Se reportan concentraciones superiores al 2 % en perfiles de El Turco y Sombrero.

Febrero de 2024. Nace Emidom. El Gobierno crea por Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom S.A.), responsable de gestionar recursos estratégicos, incluyendo las tierras raras.

Febrero de 2025. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) revelan que el país posee más de 100 millones de toneladas en la Reserva Ávila. En su rendición de Cuentas, el presidente Luis Abinader, promete que los beneficios de la extracción serán del pueblo dominicano, bajo criterios de sostenibilidad y transparencia.

Marzo de 2025. "Avance de tres años en uno". Abinader informa ante empresarios que la exploración progresa tres veces más rápido de lo previsto, con apoyo de técnicos nacionales e internacionales.

Septiembre de 2025. Una delegación oficial de EE. UU. visita la Reserva Ávila para conocer su potencial. Se discuten eventuales acuerdos de cooperación y suministro estratégico.

Septiembre de 2025. Presentación internacional. Durante la Asamblea General de la ONU, Abinader expone el potencial dominicano en foros económicos y multilaterales.

Octubre de 2025. El ministro Víctor "Ito" Bisonó anuncia que la República Dominicana completó el mapeo de sus tierras raras.

Los estudios preliminares estiman que las reservas dominicanas podrían rondar los 100 millones de toneladas brutas, cifra que, de confirmarse, colocaría al país en la liga de naciones con potencial de abastecer buena parte del hemisferio occidental.

Para ordenar este proceso, el Poder Ejecutivo creó en agosto de 2024 la Empresa Minera Dominicana (Emidom) mediante el Decreto 453-24, una entidad pública de capital estatal destinada a la exploración y explotación de recursos estratégicos, especialmente los vinculados con las "tierras raras". El Gobierno plantea que esta institucionalización garantizará que el aprovechamiento de los yacimientos se realice bajo criterios de transparencia, sostenibilidad y beneficio nacional.

En el suroeste del país, Pedernales se perfila como el epicentro de esta nueva fiebre minera. Allí, en la reserva de Ávila —declarada Reserva Fiscal Minera en 2018—, técnicos estadounidenses y dominicanos realizan excavaciones y toman muestras para definir la calidad del material. En comunidades como Las Mercedes, los residentes ven el proyecto como una esperanza de empleo y desarrollo, en paralelo al impulso turístico del Cabo Rojo.

El liderazgo de China

El renovado interés por las "tierras raras" responde a una tensión mundial que tiene a China como actor dominante. Desde la década de 1970, el gigante asiático invirtió en la extracción y procesamiento de estos minerales, consolidando el control del 85 al 90 % del refinado mundial y más del 90 % de la manufactura de imanes utilizados en autos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos electrónicos.

En octubre, un reporte de Goldman Sachs destacaba que China controla el 69 % de la minería global de las "tierras raras"; el 92 % del refinado y el 98 % de la producción de imanes, lo cual refuerza el interés estratégico de nuevos productores.

El dominio chino se ha convertido en un factor de riesgo estratégico para Estados Unidos y sus aliados, especialmente en un contexto de rivalidad tecnológica. Washington ha lanzado programas de cooperación para diversificar las fuentes de suministro y reducir su dependencia, fortaleciendo sus relaciones con países considerados aliados, como Australia, Vietnam, Brasil y, más recientemente, la República Dominicana.

El papel de Estados Unidos

En 2025, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, visitó Santo Domingo y expresó el interés de su país en apoyar la exploración local. "Prefiero que estos recursos estén en manos de un país amigo y no al otro lado del planeta", dijo, aludiendo directamente a China.

La cooperación con Estados Unidos incluye asistencia técnica, financiamiento y eventual acceso a la cadena de suministros norteamericana, donde el mercado de minerales críticos duplicó su tamaño en cinco años, hasta alcanzar los 320,000 millones de dólares, según Goldman Sachs.

El optimismo, sin embargo, está acompañado de cautela. Las autoridades insisten en que el país todavía se encuentra en fase exploratoria y que la prioridad es determinar la viabilidad económica y ambiental de cualquier explotación. Los expertos advierten que el proceso de extracción y refinamiento requiere alta inversión, infraestructura tecnológica y regulaciones estrictas para evitar daños ecológicos irreversibles.

La explotación responsable de las "tierras raras" podría convertir a Dominicana en un actor clave en la transición energética y tecnológica de Occidente. Pero, al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre soberanía, medioambiente y equidad social en una nación donde los conflictos mineros del pasado aún resuenan.

Entre el entusiasmo y la cautela

En un desayuno empresarial el pasado 16 de octubre, el ministro Bisonó, afirmó que "el país completó el 100 % del mapeo geológico nacional".

Asimismo, también confirmó que el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los EE. UU. lleva ya más de uno o dos años investigando la calidad y cantidad del recurso en la República Dominicana, y que una empresa canadiense fue contratada para auditar los estudios.

Añadió que "antes de fin de año podremos tener resultados más precisos y concretos que permitan cuantificar qué hay realmente aquí".

"Todas las noticias son positivas", reiteró el funcionario, aunque advirtió que el verdadero desafío será transformar ese potencial geológico en riqueza sostenible y en beneficios tangibles para las comunidades.