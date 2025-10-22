×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MINA
MINA

Energía y Minas inicia investigación por deslizamiento en Cormidom que dejó 80 mineros atrapados

Los mineros fueron rescatados horas después del suceso

Dijo que, una vez concluida la investigación, dará a conocer los resultados

    Expandir imagen
    Energía y Minas inicia investigación por deslizamiento en Cormidom que dejó 80 mineros atrapados
    Fachada del Ministerio de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Energía y Minas informó este miércoles que ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente ocurrido ayer en las instalaciones de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), donde un deslizamiento interno provocó la interrupción temporal de las operaciones y dejó a 80 mineros atrapados, quienes horas después fueron rescatados sanos y salvos.

    A través de una nota de prensa, la entidad indicó que coordina, junto a la Dirección General de Minería (DGM), la evaluación técnica del suceso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera y la protección del personal y las comunidades cercanas a la operación.

    • El Ministerio señala que activó los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos de respuesta del Estado.

    En las labores de rescate de los trabajadores participaron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos, así como equipos de rescate especializados de la empresa.

    RELACIONADAS

    Rescate efectivo

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    Energía y Minas resaltó que, por la actuación de Cormidom y las entidades actuantes, se logró evacuar de manera ordenada a todo el personal presente en la zona afectada, sin que se registraran pérdidas humanas ni heridos.

    "La prioridad del Gobierno es preservar la vida y seguridad de los trabajadores, asegurar la transparencia en la investigación y fortalecer las medidas preventivas en todas las operaciones mineras del país", indicó.

    Energía y Minas adelantó que, una vez concluida la investigación, se dará a conocer los resultados y las recomendaciones correspondientes, con miras a reforzar la cultura de seguridad y sostenibilidad en la minería nacional.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.