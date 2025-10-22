Energía y Minas inicia investigación por deslizamiento en Cormidom que dejó 80 mineros atrapados

El Ministerio de Energía y Minas informó este miércoles que ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente ocurrido ayer en las instalaciones de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), donde un deslizamiento interno provocó la interrupción temporal de las operaciones y dejó a 80 mineros atrapados, quienes horas después fueron rescatados sanos y salvos.

A través de una nota de prensa, la entidad indicó que coordina, junto a la Dirección General de Minería (DGM), la evaluación técnica del suceso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera y la protección del personal y las comunidades cercanas a la operación.

El Ministerio señala que activó los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos de respuesta del Estado.

En las labores de rescate de los trabajadores participaron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos, así como equipos de rescate especializados de la empresa.

Rescate efectivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/mineros-a92634fa.jpg (FUENTE EXTERNA)

Energía y Minas resaltó que, por la actuación de Cormidom y las entidades actuantes, se logró evacuar de manera ordenada a todo el personal presente en la zona afectada, sin que se registraran pérdidas humanas ni heridos.

"La prioridad del Gobierno es preservar la vida y seguridad de los trabajadores, asegurar la transparencia en la investigación y fortalecer las medidas preventivas en todas las operaciones mineras del país", indicó.

Energía y Minas adelantó que, una vez concluida la investigación, se dará a conocer los resultados y las recomendaciones correspondientes, con miras a reforzar la cultura de seguridad y sostenibilidad en la minería nacional.