Celso Marranzini: "El sistema eléctrico está estable en un 99 % tras el paso de la tormenta Melissa"

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aseguró este viernes que el sistema eléctrico nacional se encuentra estable tras los efectos de la tormenta tropical Melissa, que afectó buena parte del territorio dominicano con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Durante una llamada al programa Hoy Mismo de Color Visión, Marranzini informó que el 99 % de la demanda eléctrica está siendo suplida, gracias a la rápida respuesta de las distribuidoras y a la previsión logística que permitió contar con materiales suficientes para las reparaciones.

"El sistema eléctrico está completamente estable. Estamos supliendo el 99 % de la demanda y hay que reconocer el esfuerzo de los gerentes, directores y de todo el personal de las distribuidoras", declaró Marranzini.

El funcionario explicó que las zonas más afectadas fueron:

El Gran Santo Domingo

Baní

San Cristóbal

Barahona

La Romana

San Pedro de Macorís.

En estas zonas se registraron averías puntuales, aunque la mayoría ya fueron corregidas.

"Hoy el sistema está totalmente estable, solo quedan pequeñas averías en algunos circuitos aún inundados", precisó.

Previsiones

Marranzini destacó que la estabilidad del servicio se debió a que el CUED tomó previsiones con tiempo, asegurando el inventario de cables, transformadores y postes necesarios para responder ante cualquier contingencia.

"Hemos tenido todo el inventario necesario, y eso ha hecho posible sustituir con rapidez los equipos dañados", señaló.

Ante una pregunta del panelista sobre si el alto nivel de suministro se debía a la menor demanda por el confinamiento de la población durante la tormenta, Marranzini aclaró que no.

"El hecho de que haya menor demanda no tiene nada que ver con el porcentaje de satisfacción. Hay suficiente generación y pocas averías", puntualizó.