Tormenta Melissa solo afectó 24 de los 592 circuitos eléctricos del país

El paso de la tormenta tropical Melissa por la República Dominicana solo afectó 24 de los 592 circuitos eléctricos, equivalente al 4.05 % del total, registrándose un promedio nacional de abastecimiento de cerca del 98 % y una demanda servida de 2,382 megavatios (MW).

En conjunto, las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) mantuvieron el 95.95 % de la red operativa durante la incidencia del fenómeno natural, según informó el Consejo Unificado de las compañías (CUED).

"Este comportamiento, inédito en medio de un fenómeno atmosférico, refleja el avance en resiliencia y capacidad de respuesta del sistema eléctrico dominicano, fruto de una gestión más planificada, preventiva y coordinada entre las distribuidoras," sostuvo el presidente del CUED, Celso Marranzini.

Marranzini adelantó que los resultados serán evaluados para documentar un nuevo modelo de resiliencia operativa, capaz de sostener la estabilidad energética incluso frente a fenómenos naturales de gran magnitud.

Demanda por EDE

Edesur atendió una demanda promedio de 731.3 MW y apenas 6.5 circuitos fuera de servicio. La empresa atribuyó este rendimiento a su plan de contingencia, que incluyó patrullaje preventivo y la movilización anticipada de brigadas técnicas en los municipios más expuestos.

Edeeste respondió a una demanda promedio de 938.8 MW, con 10.2 circuitos afectados. Los principales incidentes se concentraron en Boca Chica, La Romana y San Pedro de Macorís, donde los equipos técnicos lograron restablecer el servicio en tiempo récord, según dijo el CUED en una nota de prensa.

Mientras tanto, Edenorte sirvió una demanda promedio de 712.5 MW y 7.5 circuitos fuera de servicio, principalmente en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, donde las brigadas lograron la reposición del suministro en pocas horas.

