×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Apagón general
Apagón general

Energía y Minas informa entrada de 1,442 megavatios

Esto representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)

    Expandir imagen
    Energía y Minas informa entrada de 1,442 megavatios
    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos (al centro), habla en rueda de prensa sobre la situación del país tras el apagón general. (DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Energía y Minas informó sobre la recuperación paulatina del sistema eléctrico tras el apagón general que se registró la tarde de este martes.

    Comunicó que a las 8:30 de la noche de este martes se habían integrado 1,442 megavatios de generación en línea, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos

    Esto representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), informó el funcionario en una nota de prensa

    RELACIONADAS

    Como parte de la recuperación, mencionó que ya se está ofreciendo servicio a los usuarios a través de las siguientes rutas del sistema de transporte eléctrico:

    Línea 1: desde Mamá Tingó hasta la estación Centro de los Héroes, operando en su totalidad.

    · Línea 2: desde María Montés (Km 9) hasta la conexión con el Teleférico, con solo cuatro estaciones pendientes de incorporarse en las próximas horas.

    · Teleférico: se encuentra en funcionamiento y el servicio será gratuito y extendido hasta la medianoche, facilitando la movilidad de los ciudadanos mientras avanza la normalización del sistema.

    Dijo que junto a las demás autoridades del sector eléctrico continúan trabajando "de manera coordinada y continua para restablecer el servicio en todo el territorio nacional a la mayor brevedad posible, priorizando la estabilidad y seguridad del sistema".

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.