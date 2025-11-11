Energía y Minas informa entrada de 1,442 megavatios

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos (al centro), habla en rueda de prensa sobre la situación del país tras el apagón general. ( DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Energía y Minas informó sobre la recuperación paulatina del sistema eléctrico tras el apagón general que se registró la tarde de este martes.

Comunicó que a las 8:30 de la noche de este martes se habían integrado 1,442 megavatios de generación en línea, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Esto representa aproximadamente un 42.5 % de la demanda real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), informó el funcionario en una nota de prensa.

Como parte de la recuperación, mencionó que ya se está ofreciendo servicio a los usuarios a través de las siguientes rutas del sistema de transporte eléctrico:

Línea 1: desde Mamá Tingó hasta la estación Centro de los Héroes, operando en su totalidad.

· Línea 2: desde María Montés (Km 9) hasta la conexión con el Teleférico, con solo cuatro estaciones pendientes de incorporarse en las próximas horas.

· Teleférico: se encuentra en funcionamiento y el servicio será gratuito y extendido hasta la medianoche, facilitando la movilidad de los ciudadanos mientras avanza la normalización del sistema.

Dijo que junto a las demás autoridades del sector eléctrico continúan trabajando "de manera coordinada y continua para restablecer el servicio en todo el territorio nacional a la mayor brevedad posible, priorizando la estabilidad y seguridad del sistema".