Un apagón nacional se registra por falla en subestación de San Pedro de Macorís

Un problema con la subestación de la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís, provocó este martes una salida de todas las plantas de generación eléctrica del país, según confirmó el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini.

Marranzini explicó que la situación provocó que salieran en primer orden las plantas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (Cespm) y luego las de AES Dominicana, lo que ocasionó una salida en cadena del resto de las centrales del sistema, incluyendo Punta Catalina.

"Estamos subiendo el sistema lo más rápido posible. Estamos entrando las hidroeléctricas, y debemos tener el sistema repuesto en una dos o tres horas. La Empresa de Transmisión está revisando exactamente qué fue lo que pasó y se dará toda la información debida", informó.

¿A qué hora se originó?

De acuerdo con el gerente general del Organismo Coordinador (OC), Manuel López San Pablo, el evento sucedió a la 1:20 de la tarde de este martes.

"Hubo un evento en el sistema que estamos revisando todavía. Hay una falla que se produjo que estamos averiguando", precisó San Pablo.

Dijo que el sistema se va a ir restableciendo y notificó que ya había varias zonas con el servicio.

"Vamos trabajando a la par con el sistema para que, a medida que vamos investigando (cuál fue la falla), si esta persiste, no sigan pasando más cosas", declaró.

