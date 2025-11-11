El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó la tarde de este martes que, debido al apagón general que afecta a la República Dominicana, solo operan unos 450 megavatios, equivalente al 15 % de los 3,266 que se generan habitualmente.

El blackout se registró pasada la 1:00 de la tarde en San Pedro de Macorís y se extendió a nivel general. La situación ha dejado varados a los usuarios metro y línea 1 del teleférico de Santo Domingo, así como a miles de negocios y hogares sin energía eléctrica.

Para compensar el daño, estos servicios de transporte serán gratis y se extenderán dos horas extra, indicó Santos.

"Iremos restableciendo poco a poco la energía y los mantendremos informados. Es una situación lamentable, pero estamos concentrados en buscar una solución", expuso.

Durante una rueda de prensa en el centro de control de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) manifestó que el 15 % de la energía ha normalizado el servicio en algunas demarcaciones de Santo Domingo y Santiago. El este sigue a oscuras.

Una investigación

El funcionario descartó especulaciones, como un sabotaje y se enfocó en decir que la prioridad es normalizar la situación y que luego vendrán las investigaciones. "Estamos empoderando a las autoridades correspondientes para que se haga una investigación", dijo el ministro, quien estuvo acompañando de otros servidores del sector eléctrico.

El restablecimiento energético comenzó con las hidroeléctricas, luego las térmicas y así sucesivamente, expuso Santos.

Mientras hablaba, una pantalla gigante mostraba cómo iban entregando más megavatios.

Sin hora fija para restablecer el servicio

El ministro dijo que no hay una fija para el regreso a la habitualidad.

Calificó como "complejo" el sistema de la energía, por lo dejó saber que la experticia tomará tiempo.