Joel Santos sobre apagón: "Estamos empoderando a las autoridades para que hagan una investigación"

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este martes que han empoderado a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación sobre el apagón general que afectó el sistema eléctrico a partir de la 1:23 de la tarde.

"Lamentamos mucho de nuevo los inconvenientes que esto haya podido generar y estamos concentrados en estos momentos en resolver la situación lo más pronto posible", dijo Santos en una rueda prensa.

Santos enfatizó que la prioridad era restablecer el servicio y luego avanzar con las investigaciones para saber con certeza lo que sucedió.

"Por supuesto que estamos empoderando a las entidades correspondientes para que se hagan una investigación de esta situación y de este evento, pero obviamente el sistema eléctrico es un sistema complejo y requiere de una investigación adecuada para poder dar una información certera en este sentido", reveló.

El apagón causó inconvenientes en el sector productivo nacional y afectó principalmente el tránsito y transporte del Gran Santo Domingo con la salida del metro y la Línea 1 del teleférico. En Santiago también se reportó caos.

Explicó que el sistema se iría restableciendo paulatinamente. Al momento en que habló habían entrado 454 megavatios, equivalentes a aproximadamente el 15 % de la demanda nacional.

Investigaciones revelarán causas

El ministro explicó que el fallo se originó en la subestación San Pedro 1, en San Pedro de Macorís, aunque insistió en que se deben concluir las indagatorias para ofrecer un informe definitivo.

Santos fue preguntado sobre si se trató de un sabotaje, a lo que respondió: "No podemos hablar de sabotaje claramente porque como mencioné son las investigaciones. Tenemos que obviamente hacerlas, completarlas porque es un sistema complejo".