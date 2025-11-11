Apagón dejó personas atrapadas en ascensores de dos clínicas de Santiago

Socorristas ayudan a sacar personas de un ascensor en Santiago debido al apagón general que se produjo este martes 11 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

El apagón general registrado la tarde de este martes provocó que varias personas quedaran atrapadas en ascensores del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs) y la Clínica Unión Médica del Norte , dos de los principales centros de salud de Santiago.

En el Homs, 17 personas permanecieron atrapadas por casi una hora hasta que unidades del Cuerpo de Bomberos intervinieron y lograron rescatarlas.

Tras el evento, el centro de salud emitió un comunicado en el que informó la suspensión temporal de las consultas y servicios ambulatorios, mientras se restablecía el sistema eléctrico interno.

En tanto, en la Clínica Unión Médica del Norte, 11 personas también quedaron atrapadas en los elevadores durante el corte de energía.

Los socorristas tardaron unos 15 minutos en completar el proceso de rescate, sin que se reportaran heridos.

¿Qué medidas se han tomado?

Fuentes de ambos centros informaron que los elevadores presentaron fallas al ponerse en funcionamiento las plantas de emergencia.

El apagón general, ocurrido alrededor de la una de la tarde, ha trastornado la cotidianidad de los santiagueros, dejando fuera de servicio semáforos en importantes intersecciones y generando un caos en el tránsito vehicular.