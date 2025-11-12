ADIE confirma sistema eléctrico opera con normalidad tras apagón general

De acuerdo con la entidad, el abastecimiento eléctrico se mantiene al 100 %, mientras que la disponibilidad de las plantas generadoras supera en más de un 50 % la demanda actual. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó este miércoles que el sistema eléctrico opera actualmente con total normalidad, tras la interrupción general del servicio ocurrida ayer martes por una falla técnica en la subestación San Pedro 1 de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

De acuerdo con la entidad, el abastecimiento eléctrico se mantiene al 100 %, mientras que la disponibilidad de las plantas generadoras supera en más de un 50 % la demanda actual.

A través de un comunicado, la ADIE destacó la rápida respuesta de las autoridades y la coordinación efectiva con las empresas generadoras, las cuales se mantuvieron atentas al proceso de corrección y colaboraron de manera continua en las labores de restablecimiento del servicio.

Abogan por modernización del SENI

La ADIE subrayó que el sector eléctrico constituye uno de los pilares fundamentales para la estabilidad económica y social del país.

En ese sentido, reafirmó la importancia de continuar robusteciendo la modernización y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la asociación, reiteró el compromiso del sector generador con la seguridad operativa y la estabilidad del sistema, al tiempo que resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la modernización y la resiliencia del SENI.

La ADIE indicó que espera el informe técnico definitivo sobre las causas del evento, con el propósito de aportar a las soluciones que fortalezcan el desempeño del sistema eléctrico dominicano en beneficio de los usuarios, de la inversión privada y del desarrollo sostenible del país.

