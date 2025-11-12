Energía y Minas dice ya han incorporado 2,000 megas, pero hay que hacerlo lento para evitar fallas

Decenas de sectores del Gran Santo Domingo ya tienen energía tras el apagón general. ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, comunicó la noche de este martes que el país ha recuperado alrededor del 62 % de la generación eléctrica, tras el apagón general que afectó al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) desde la 1:20 de la tarde.

A través de una nota de prensa, el funcionario explicó que hasta las 11:30 p.m. unas 25 plantas generadoras habían sido incorporadas al sistema, aportando 2,000 megavatios de energía.

Solo faltan por entrar en operación Punta Catalina, Los Minas V y VII, y Cespem I y III, lo que permitirá avanzar hacia la normalización total del servicio, acota una nota de prensa emitida por la entidad.

"El restablecimiento se ha venido realizando guardando los protocolos y bajo un proceso mediante el cual pueda haber seguridad en todo el sentido de la palabra", aseguró el ministro, al destacar que el proceso se ejecuta de forma segura y controlada para evitar nuevas fallas.

Entran al sistema de manera gradual

El ministro Joel Santos (al centro) habla durante una rueda de prensa del sector eléctrico sobre el apagón general.

El titular de Energía y Minas precisó que cuando una planta generadora sale y entra nuevamente al sistema eléctrico, su aporte de energía se realiza de manera gradual, no de forma inmediata al 100 por cuento.

Santos explicó que las plantas se incorporan de manera gradual, y no al 100 % de su capacidad inmediata, con el fin de garantizar la estabilidad del SENI y evitar fluctuaciones o sobrecargas.

"La sincronización progresiva permite que cada unidad inyecte energía de forma controlada y segura, asegurando una recuperación ordenada del servicio eléctrico", precisó.

El Ministerio de Energía y Minas reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad del sistema eléctrico, y anunció que continuará ofreciendo actualizaciones periódicas sobre el avance del restablecimiento.