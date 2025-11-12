El blackout fue provocado por el colapso de una barra de 138 KV en SPD; aún no se sabe qué la dañó

Decenas de pasajeros permanecían en la estación Juan Bosch luego de la suspensión temporal del Metro por el apagón general, ocurrido el 11 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó este miércoles que el apagón nacional registrado el martes en República Dominicana se originó por una avería en la barra 100 de 138 kilovoltios (KV) de la subestación San Pedro I, lo que provocó la salida automática del sistema eléctrico completo como medida de protección para evitar daños en las plantas de generación.

Durante una entrevista matutina, Santos informó que el sistema opera ya con total normalidad y que desde las 2:20 de la madrugada de hoy toda la generación nacional fue restablecida. "Esta mañana temprano las empresas distribuidoras estaban dando un 99 % de energía con respecto a su demanda, una cifra dentro de los estándares normales", dijo.

El ministro, en declaraciones al Zol de la Mañana, indicó que el proceso de reactivación fue gradual y requirió la intervención de las centrales hidroeléctricas para iniciar la generación de tensión en las líneas, lo que permitió que las demás plantas fueran entrando al sistema "de forma ordenada y sin comprometer la estabilidad general".

Santos detalló que la falla en la barra de la subestación de San Pedro provocó una alteración en la frecuencia del sistema eléctrico nacional interconectado, lo que obligó a su desconexión total para evitar daños mayores.

"Estos blackouts ocurren cuando una avería de este tipo afecta la frecuencia, y el sistema se apaga de manera automática como un mecanismo de protección. Es una reacción controlada que busca evitar daños a las plantas generadoras", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-80844-pm-88b947b2.jpeg Pasajeros abarrotan guaguas tras el apagón general que paralizó temporalmente el transporte público (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

El ministro insistió en que, aunque el apagón fue general, no se registraron daños en la infraestructura eléctrica ni en las plantas, lo que permitió que el restablecimiento se hiciera en pocas horas.

Proceso de restablecimiento

De acuerdo con Santos, el restablecimiento total comenzó en la madrugada, encabezado por las hidroeléctricas. "Hay que generar energía para crear tensión en las líneas, y eso fue posible gracias al trabajo coordinado de las hidroeléctricas. A partir de ahí, las plantas fueron entrando en concierto orden", sostuvo.

Precisó que no todas las plantas pueden entrar al mismo tiempo, ya que el proceso requiere equilibrio entre generación y demanda para evitar sobrecargas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-90954-pm-5ea63d59.jpeg La estación Francisco Gregorio Billini de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo quedó a oscuras durante el apagón, dejando a pasajeros en las calles. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante la jornada del martes, el Ministerio de Energía y Minas, junto a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) y la Superintendencia de Electricidad, se mantuvieron en sesión permanente supervisando el proceso desde el Centro de Control del Sistema Eléctrico Nacional.

Investigación y mantenimiento

El ministro informó que a las 10:00 de la mañana de este miércoles fue convocado el Comité de Fallas del Organismo Coordinador para realizar la investigación técnica del evento y determinar las causas exactas de la avería.

"Lo primero es que se es riguroso con los mantenimientos. Estas situaciones se pueden dar cuando la frecuencia del sistema se ve comprometida. Prefiero esperar a que se complete la investigación porque solo una revisión completa y rigurosa permitirá llegar a conclusiones y buscar la manera de evitar que vuelva a suceder", afirmó Santos.

Consultado sobre las críticas del expresidente Leonel Fernández respecto a la suspensión del Metro de Santo Domingo —que cuenta con un sistema de respaldo de 40 megavatios—, el ministro señaló que cada sistema responde a un esquema distinto y que el apagón tuvo un origen técnico que afectó la frecuencia general.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-70603-pm-ee21af37.jpeg El apagón general provocó largas esperas y sobrecupo en el transporte urbano. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-70554-pm-dcd6aee0.jpeg Caos en las calles y transporte llenos tras el apagón general. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

"No se trató de un tema de respaldo, sino de estabilidad del sistema. Cuando la frecuencia se compromete, los sistemas de respaldo no necesariamente pueden sostener la red general sin riesgo de daño", explicó.

Descartan relación con tormenta solar

Al ser preguntado sobre si la avería pudo haber estado relacionada con la actividad solar intensa registrada en los últimos días —una tormenta geomagnética G4 y una llamarada solar X5.1 reportadas por el Servicio de Clima Espacial de México y la UNAM—, Santos aclaró que por el momento no existe evidencia de una conexión entre ambos fenómenos.

"Todavía no hemos establecido comunicación con las autoridades haitianas, donde también se reportó un apagón, pero no hay relación confirmada entre ambos eventos. Todos los enfoques van a ser observados dentro del proceso de investigación", puntualizó.

"La prioridad fue restablecer el servicio"

El ministro enfatizó que, ante la magnitud del evento, la prioridad del Gobierno fue restablecer el servicio lo antes posible y mantener informada a la población sobre los avances.

"Nuestra primera obligación fue restablecer la energía. Eso es lo que manda el protocolo, junto a mantener a la ciudadanía informada. A partir de hoy el Comité de Fallas se encargará de determinar las causas y de establecer medidas para que no se repita un evento de esta naturaleza", declaró Santos.

El funcionario reiteró que el sistema eléctrico nacional opera con normalidad y que la generación cubre la demanda total del país, tras un evento que paralizó temporalmente la red y afectó el transporte público, el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.