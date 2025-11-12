El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, reconoció este miércoles la rápida recuperación del sistema eléctrico nacional luego del apagón general que afectó el ayer al país.

"Lo que sí debemos reconocer es la rápida recuperación del sistema eléctrico nacional. En otros países, interrupciones como esta han tardado días en resolverse", señaló.

Marranzini explicó que el evento fue fortuito y afectó tanto las plantas de generación como los sistemas de transmisión.

"Afortunadamente, la situación se manejó de manera adecuada, se pudo restablecer el suministro con rapidez y evitar mayores problemas", agregó.

Pérdidas

Sobre el efecto que tuvo el blackout, afirmó que aún es muy difícil cuantificar las pérdidas económicas que el sector empresarial registró, aunque reconoció que "obviamente algún impacto hubo".

Se deben analizar las causas

El dirigente empresarial consideró necesario realizar un análisis de causa raíz para identificar las fallas del apagón y fortalecer el sistema.

"La generación se ha fortalecido bastante, pero hay que seguir trabajando en la planificación, transmisión y distribución", apuntó.

Finalmente, valoró el trabajo de las autoridades para restablecer el servicio y la transparencia en la comunicación durante la emergencia.

Origen del apagón El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó este miércoles que el apagón nacional se originó por una avería en la barra 100 de 138 kilovoltios (KV) de la subestación San Pedro I, lo que provocó la salida automática del sistema eléctrico completo como medida de protección para evitar daños en las plantas de generación. Aunque hasta el momento no se han registrado daños a las infraestructuras, las autoridades investigan el evento para establecer las causas precisas.