EDE destacan la rápida y eficiente respuesta al apagón general del martes

Las EDE reaccionan al apagón general. ( FUENTE EXTERNA )

Las distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeeste resaltaron este miércoles la rápida y efectiva actuación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) tras el apagón general (blackout) que afectó el país ayer martes.

A través de una nota de prensa, dijo que el evento se originó por una falla técnica en la subestación de San Pedro de Macorís, que provocó la salida en cadena de varias plantas generadoras, afectando el suministro eléctrico nacional.

"Gracias a la intervención inmediata del personal técnico, se logró restablecer la estabilidad del sistema y reconectar las unidades de generación en tiempo récord", acotó.

Las distribuidoras reconocieron también el trabajo de sus propios equipos, cuyo compromiso permitió normalizar los circuitos y restablecer el servicio a los usuarios de manera eficiente.

Además, valoraron la transparencia y oportunidad de la información proporcionada por los organismos gubernamentales durante y después del evento, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones del sector eléctrico.

Las EDE reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con todos los actores del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para garantizar un servicio estable, confiable y de calidad para toda la República Dominicana.