Viceministra de Energía y Minas indica que fue un error humano lo que provocó el blackout

El fallo que provocó el blackout ocurrió durante un procedimiento de cambio en una línea de tensión, lo que provocó la salida de la línea 138 KV. ( DIARIO LIBRE. )

La viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, Betty Soto, explicó este jueves las causas del apagón nacional registrado recientemente y aseguró que el informe oficial del Comité de Faltas concluye que el evento se originó por un "error humano operativo".

Según detalló, el fallo ocurrió durante un procedimiento de cambio en una línea de tensión, lo que provocó la salida de la línea 138 KV de la subestación de San Pedro de Macorís. Ese incidente desencadenó la desconexión de varias unidades de generación claves ubicadas en la zona Este del país.

Soto precisó que las instituciones del sector eléctrico ya trabajan en la identificación de correctivos y en el fortalecimiento de los protocolos de supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar la estabilidad del sistema.

Soluciones para mitigar errores

"Se están identificando aquellas soluciones que busquen mitigar este tipo de errores con el refuerzo a las medidas de supervisión y otro tipo de medidas que podrían apalancar este tipo de situaciones", afirmó.

La viceministra también señaló que la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía habría contribuido a sostener la frecuencia del sistema eléctrico en el momento del fallo. Explicó que la baja frecuencia fue el factor que provocó que las unidades de generación salieran de operación y que una mayor capacidad de almacenamiento habría reducido el impacto del apagón.

Soto reiteró que el análisis técnico continúa y que el Ministerio de Energía y Minas presentará las recomendaciones necesarias para reforzar la resiliencia de la red eléctrica nacional.