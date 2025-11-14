El blackout del martes aún no tiene explicación: el informe estará listo "en unas dos semanas"

Según Santos, las empresas generadoras entregaron más de un millón de registros técnicos que están en proceso de análisis detallado. ( FUENTE EXTERNA. )

El Gabinete Eléctrico aún no ha concluido la investigación sobre el apagón nacional del pasado sábado. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó este viernes que el proceso lleva un 65 % de avance, pero advirtió que todavía falta analizar una gran cantidad de evidencia técnica antes de determinar las causas y la secuencia completa del fallo.

Santos explicó que el Comité de Fallas del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) ya identificó hallazgos preliminares, aunque todavía no existe una conclusión oficial. El ministro habló acompañado por Andrés Astacio, superintendente de Electricidad y presidente del comité, y por Manuel López San Pablo, director ejecutivo del OC-SENI.

El equipo investigador trabaja con un volumen inusual de datos. Según Santos, las empresas generadoras entregaron más de un millón de registros técnicos que están en proceso de análisis detallado. "Esta información se encuentra en fase de procesamiento y evaluación. Es un trabajo que tomará hasta el próximo viernes y permitirá construir un diagnóstico integral", dijo.

El funcionario adelantó que el informe preliminar se compartiría con la población "en unas dos semanas".

Santos insistió en que la pesquisa no se limita a identificar el punto inicial de la avería. El objetivo es reconstruir la cadena de eventos que se produjo dentro del sistema interconectado y que culminó en el blackout. Señaló que cualquier conclusión apresurada podría llevar a interpretaciones incorrectas, por lo que pidió esperar los resultados finales.

¿Quiénes integran el comité que analiza la falla eléctrica?

El ministro reiteró que el Gobierno informará con transparencia conforme existan datos verificables. También afirmó que el propósito central es fortalecer la seguridad, la confiabilidad y la resiliencia del sistema eléctrico, con un plan de mejoras que reduzca la posibilidad de que un evento similar se repita.

El comité que analiza la falla está compuesto por técnicos del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, el Organismo Coordinador y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. En el grupo también participan las distribuidoras Edenorte, Edesur y EDE Este, así como generadores privados y las plantas estatales Punta Catalina y Egehid.

El Metro, principal impacto

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, explicó por qué el Metro de Santo Domingo no activó de inmediato su sistema de generación eléctrica durante el apagón que afectó el servicio el martes, y aclaró directamente la afirmación del expresidente Leonel Fernández, quien aseguró en redes sociales que la institución posee "40 megavatios" de respaldo que pudieron haberse encendido de inmediato.

"Eso está técnicamente mal expresado", dijo Santos al responder a la publicación del exmandatario. "No son tres unidades ni 40 megavatios. Es una sola unidad de emergencia compuesta por 18 plantas de 2.2 megavatios cada una", puntualizó.

¿Por qué no arrancó el sistema de emergencia?

Santos explicó que el Metro no activó de inmediato esta unidad de respaldo porque las plantas estaban en "mantenimiento profundo" justo cuando ocurrió la interrupción eléctrica.

Según detalló, la institución había aprovechado la disminución de la actividad ciclónica para intervenir el sistema, incluyendo la sustitución de 10,000 galones de combustible que tenían 11 años almacenados y se habían dañado.

Cambio de baterías de todas las plantas de emergencia.

"La situación nos sorprendió dando mantenimiento profundo", afirmó Santos al programa Hoy Mismo. "La respuesta fue más lenta porque tuvimos que ir encendiendo planta por planta con la batería disponible".