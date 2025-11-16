Refidomsa recibe su primera licencia de reexportación de derivados del petróleo

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) obtuvo su primera Licencia de Reexportación de productos derivados del petróleo, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mediante la Resolución 443-2025.

A través de una nota de prensa, Refidomsa explicó que esta autorización permitirá exportar combustibles y otros derivados del petróleo a mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de comercialización, ampliando su presencia regional y generando nuevas oportunidades de ingresos tanto para la empresa como para el Estado dominicano.

La licencia, otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor -Ito- Bisonó, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte autorizadas por el MICM, bajo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, según las leyes que regulan el comercio de hidrocarburos.

Lineamientos legales

El documento establece que la autorización se enmarca en los lineamientos legales del MICM, limitando su alcance a operaciones de reexportación debidamente aprobadas, en apego a las normas que garantizan la seguridad del mercado energético nacional.

"Esta licencia representa un paso trascendental para Refidomsa y para el país. Refleja la confianza en nuestra gestión y la capacidad de la empresa para competir en los mercados internacionales bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento", expresó Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.