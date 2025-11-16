×
Refidomsa recibe su primera licencia de reexportación de derivados del petróleo

Esta autorización le permitirá exportar combustibles y otros derivados del petróleo a mercados internacionales

    Expandir imagen
    Refidomsa recibe su primera licencia de reexportación de derivados del petróleo
    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) obtuvo su primera Licencia de Reexportación de productos derivados del petróleo, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mediante la Resolución 443-2025.

    A través de una nota de prensa, Refidomsa explicó que esta autorización permitirá exportar combustibles y otros derivados del petróleo a mercados internacionales, fortaleciendo su capacidad de comercialización, ampliando su presencia regional y generando nuevas oportunidades de ingresos tanto para la empresa como para el Estado dominicano.

    • La licencia, otorgada por el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Víctor -Ito- Bisonó, faculta a Refidomsa a realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte autorizadas por el MICM, bajo el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, según las leyes que regulan el comercio de hidrocarburos.
    Lineamientos legales

    El documento establece que la autorización se enmarca en los lineamientos legales del MICM, limitando su alcance a operaciones de reexportación debidamente aprobadas, en apego a las normas que garantizan la seguridad del mercado energético nacional.

    "Esta licencia representa un paso trascendental para Refidomsa y para el país. Refleja la confianza en nuestra gestión y la capacidad de la empresa para competir en los mercados internacionales bajo los más altos estándares de calidad y cumplimiento", expresó Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa.

