Gobierno destaca integración de 200 megavatios adicionales al sistema tras apagón general

La planta Energás 4 está en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, ofreció este lunes detalles sobre la incorporación de megavatios adicionales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como parte de las acciones implementadas luego del apagón general que afectó al país el martes de la semana pasada.

Al contestar una pregunta en LA Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que ya están en operación 130 megavatios de la planta Energás 4, ubicada en San Pedro de Macorís, los cuales estaban previstos para entrar en mayo, pero cuya integración se pospuso.

Asimismo, indicó que 70 megavatios de la generadora SIBA han comenzado su prueba y se espera que queden consolidados esta semana.

En total, dijo, se trata de 200 megavatios que se suman al SENI, dentro de la planificación establecida para el sector eléctrico.

Abinader destacó que las instituciones dominicanas continúan cumpliendo sus funciones de control y señaló que, en el caso de Compras y Contrataciones, se ha actuado conforme a los procedimientos. También sostuvo que el gobierno ha realizado cambios apropiados dentro del sector eléctrico y que los planes continúan su curso.

Siguen investigando apagón

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/whatsapp-image-2025-11-17-at-210051c515cbb0-2466e080.jpg El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Sobre las investigaciones relacionadas al apagón general que afectó a todo el país, el presidente le cedió la palabra al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y este reiteró que las informaciones requeridas a los distintos actores están siendo analizadas y que el viernes 21 de noviembre se reunirá nuevamente el comité evaluador. Añadió que la próxima semana se presentará el informe final a la población.

En ese tenor, el presidente de la República insistió que "siempre hemos cumplido la ley, como dicta la Constitución, en este gobierno.

Tras el apagón general, Abinader destituyó a funcionarios:

El gobernante depuso al director de la Opret, Rafael Santos Pérez, a través del decreto 652-25. Santos fue sustituido por Jhael Isa Tavárez, quien se desempeñaba como director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), cargo en el cual seguirá de forma honorífica.

El otro servidor público relevado, fue Martín Robles, director de la ETED, y se dio a conocer en el decreto 653-25, el cual en su artículo 1 nombra a Antonio Alfonso Rodríguez Tejada como administrador general de esa entidad eléctrica.

Abinader se refirió al tema al contestar una pregunta que se le hizo durante LA Semanal con la Prensa de este lunes 17 de noviembre de 2025.