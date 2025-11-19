Detectan fraude eléctrico por más de RD$2.2 millones en residenciales de La Altagracia

Los técnicos identificaron acciones ilegales en la conexión eléctrica. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informaron este miércoles sobre la realizaron un operativo de fiscalización en dos pozos destinados al suministro de agua potable en los residenciales Natura y Arboleda, ubicados en la provincia La Altagracia.

Un informe técnico de Edeeste establece que el consumo irregular ascendió a 193,641 kWh, lo que representa pérdidas anuales de 2.2 millones de pesos para la empresa.

Un comunicado de prensa explica que, durante la intervención, los técnicos identificaron acciones ilegales en la conexión eléctrica y levantaron el acta de irregularidad correspondiente, tras comprobar un consumo no registrado que generaba un impacto económico significativo para el sistema eléctrico nacional.

Estas prácticas irregulares, especialmente cuando provienen de grandes consumidores, afectan de forma directa la sostenibilidad de la red, deterioran la infraestructura, incrementan las pérdidas y comprometen la disponibilidad del servicio para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones, según señaló la compañía mediante nota de prensa.

Enfrentarán el fraude

Ambas entidades reiteraron su compromiso firme y decidido de continuar enfrentando el fraude eléctrico en todas sus manifestaciones, garantizando así un servicio justo, transparente y eficiente para cada ciudadano.

Este operativo forma parte de una estrategia integral dirigida a proteger la legalidad, asegurar la equidad en la distribución de la energía y fortalecer la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.