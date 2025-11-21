Sectores periféricos a la autopista Las Américas no tendrán servicio eléctrico

El corte del servicio es por el desmonte y traslado de las vigas de los pasos peatonales situados en la autopista. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) anunció una suspensión temporal del servicio eléctrico la madrugada del domingo 23 y del lunes 24 de noviembre en sectores periféricos de la autopista Las Américas, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El corte de energía tiene como objetivo lograr el enfriamiento de las líneas eléctricas aéreas en el kilómetro 10 y 12 y medio de la citada vía, para “el desmonte y traslado de las vigas de los pasos peatonales situados en dichos tramos”.

Edeeste destacó que los trabajos de Obras Públicas, coordinados por el Consorcio Autopista Las Américas, tienen previsto realizarse ambos días en horarios de 12:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana.

Sectores afectados

En ese sentido, la empresa distribuidora señaló que los circuitos a desenergizar serán el VDU801, que comprende los sectores Arismar, Barrio Nuevo, Campechito, Los Farallones, Frailes I, Farallones, Los Tres Ojos, Lotes y Servicios, Maquiteria, Marbella III y Residencial Parque del Este.

Además, el circuito ERBI04, el cual incluye los sectores Barrio Nuevo, Frailes II y III, Marbella II y III, Molinos-América, San Bartolo de Los Frailes y Farallones.

La distribuidora llamó a los clientes residente en los sectores señalados, tener paciencia y la confianza de que el servicio eléctrico será restablecido a la medida que concluyan los trabajos indicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.