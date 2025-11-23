Tribunal impone prisión a hombre por presunto robo de medidores eléctricos

El Ministerio Público indicó que los medidores fueron ocupados el 21 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Pablo Saturnino Matías Sosa, quien se convierte en el cuarto imputado al que en menos de un mes le dictan esa medida de coerción por la presunta sustracción de medidores eléctricos, propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana).

El tribunal dispuso que la medida de coerción contra Matías Sosa sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres (CCR), según informó Edesur mediante nota de prensa.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como evidencia un acta donde constan los elementos e instrumentos ocupados al imputado el 21 del mes en curso, como parte de las diligencias de investigación en curso.

Desde el 20 de octubre, son cuatro los imputados que han sido enviados a prisión por la imputación de alegada sustracción de medidores propiedad de la compañía pública.

Los demás casos

El pasado miércoles 19 de noviembre, Edesur comunicó la medida de coerción contra Kelvin Zacarías de Jesús Ovando también por la presunta sustracción de medidores eléctricos, en un hecho ocurrido en la calle Apolo del sector Olimpo.

En tanto, el día 8 de noviembre igual medida coercitiva se dictó contra Junior Lara, acusado de un hecho similar, pero cometido en el sector Villa Aura, según diversos reportes de prensa de la compañía.

El 21 de octubre, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva, a ser cumplidos en la cárcel de La Victoria, contra Inguelbert Caminero Guaba, por la presunta sustracción de alambres eléctricos, conectores y bajantes de un transformador propiedad de Edesur, en un hecho ocurrido en el sector Buenos Aires de Herrera.

La empresa distribuidora de electricidad reiteró su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes en el marco de los procesos judiciales que procuran la protección de los bienes públicos y la seguridad del sistema eléctrico nacional, así como la debida sanción, con estricto apego a la ley.